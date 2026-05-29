29 Maggio 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
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29 Maggio 2026

Pagelle Nuovi Singoli 29 maggio 2026: Orietta Berti e Il Rosso (NC), Santi Francesi (8), TonyPitony e Guè (3)

il primo NC della rubrica per Orietta Berti e Il Rosso con IAEM, Golden Song per Santi Francesi e Fellow.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Foto degli artisti delle Pagelle Nuovi Singoli del 29 maggio 2026 di All Music Italia: Sal Da Vinci, Noemi, Nicolò Filippucci, Fellow e Santi Francesi
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 29 maggio 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 29 maggio 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Noemi, Santi Francesi, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Mew, Federica Abbate e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana. Se volete recuperare le pagelle della settimana scorsa, qui trovate Pagelle Nuovi Singoli del 22 maggio 2026.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 29 maggio 2026.

Continua

All Music Italia

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