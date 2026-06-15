15 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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15 Giugno 2026

Tommaso Paradiso torna live a luglio: il calendario dei concerti estivi 2026

Sei date tra luglio e agosto per il tour estivo di Tommaso Paradiso tra festival, arene e grandi eventi live.

Tour di Oriana Meo
Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani
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Tommaso Paradiso tornerà dal vivo nell’estate 2026 con una serie di concerti in alcune delle principali rassegne musicali italiane. Il calendario attraverserà sei città tra luglio e agosto e porterà sul palco i brani dell’album Casa Paradiso, insieme ai successi della sua carriera solista e del repertorio che lo ha reso uno dei protagonisti del pop italiano degli ultimi anni.

Le date estive arrivano dopo il successo de I romantici, certificato Disco d’Oro, e accompagneranno anche l’uscita del nuovo singolo Agitare coca cola, prevista per il 19 giugno.

Tommaso Paradiso concerti 2026: date del tour

Data Location Città
14 luglio 2026 Bassano Music Park Bassano del Grappa
16 luglio 2026 Stadio del Mare Pescara
18 luglio 2026 Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest Catania
21 luglio 2026 Harley Davidson Arena Del Levante – Padiglione 71 Bari
23 luglio 2026 SalernoSounds Salerno
25 luglio 2026 Alguer Summer Festival Alghero

La scaletta del tour 2026 di Tommaso Paradiso

Al momento non è stata diffusa una scaletta ufficiale per i concerti estivi del 2026. In attesa della prima data, è possibile prendere come riferimento la setlist proposta da Tommaso Paradiso durante il tour della primavera 2026, che potrebbe subire modifiche nelle prossime settimane.

  • Sensazione stupenda
  • Lasciamene un po’
  • Fine dell’estate
  • Promiscuità
  • New York
  • Ma come fanno i rapper
  • Tra la strada e le stelle
  • Tutte le notti
  • Il tuo maglione mio
  • Sold Out
  • Blu ghiaccio travolgente
  • La luna e la gatta
  • Forse
  • I romantici
  • Ricordami
  • I nostri anni
  • Stanza singola
  • Questa nostra stupida canzone d’amore
  • Non avere paura
  • Riccione
  • Dr. House
  • Felicità puttana
  • Completamente
  • Non mi va

La setlist verrà aggiornata dopo la prima data del tour estivo con l’ordine effettivamente eseguito sul palco e l’eventuale inserimento dei nuovi brani pubblicati nel corso del 2026.

Il nuovo tour di Tommaso Paradiso

Il tour estivo segue la pubblicazione di Casa Paradiso, progetto che ha segnato una nuova fase del percorso solista dell’artista romano. Le date all’aperto offriranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi che hanno accompagnato il suo percorso negli ultimi anni.

Il percorso di Tommaso Paradiso

Dopo l’esperienza con i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha sviluppato una carriera solista che lo ha portato a pubblicare diversi singoli di successo e due album. Negli ultimi anni ha consolidato anche la sua dimensione live, passando dai club ai palazzetti e ai principali festival estivi italiani.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour estivo 2026 sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito ufficiale di Live Nation.

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