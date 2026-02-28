Sanremo 2026 su TikTok: +52.6% di video, Sal Da Vinci primo nei suoni, Ditonellapiaga +40% di follower

Mentre sul palco dell’Ariston si consuma la gara, su TikTok se ne svolge un’altra, parallela e altrettanto agguerrita. Il Festival di Sanremo 2026 si conferma un fenomeno a due schermi, dove la televisione accende il momento e lo smartphone lo amplifica. I dati rilasciati dalla piattaforma social raccontano di una crescita del 52.6% dei video realizzati usando i suoni delle canzoni in gara, un’esplosione di creatività che trasforma ogni ritornello in un potenziale trend.

La serata delle cover, in particolare, ha visto la community scatenarsi, con oltre 42 mila video creati con l’hashtag ufficiale #Sanremo2026 e più di 58.000 contenuti che utilizzano le canzoni in gara. Un dato che conferma una tendenza ormai consolidata: secondo GWI 2025, il 67% degli italiani usa lo smartphone mentre guarda la TV, percentuale che sale al 78% tra gli utenti di TikTok. Non è distrazione, è un nuovo modo di vivere l’evento, partecipato e interattivo.

“Sanremo si conferma così non solo come evento televisivo, ma come esperienza collettiva capace di vivere simultaneamente su più livelli”, ha commentato Salvatore Di Mari, Head of Operations TikTok Italia & Spagna. “La televisione accende il momento, TikTok lo amplifica, lo moltiplica e lo trasforma in conversazione. È lo stesso spettacolo, ma raccontato da prospettive diverse, quelle dei nostri 25,2 milioni di utenti”.

SAL DA VINCI RE DEI VIDEO, DITONELLAPIAGA REGINA DEI FOLLOWER

Ma chi sono i protagonisti di questo Sanremo parallelo? Nella classifica delle canzoni più utilizzate dalla community per creare contenuti, Sal Da Vinci si conferma re indiscusso: la sua “Per sempre sì” è stata usata in oltre 19.000 video. Seguono “Labirinto” di Luchè e “OSSESSIONE” di Samurai Jay. Chiudono la top 5 “Tu mi piaci tanto” di Sayf e “I romantici” di Tommaso Paradiso.

Se guardiamo invece alla crescita dei profili degli artisti, è Ditonellapiaga a registrare il boom più significativo, con un aumento del 40% dei suoi follower. Un dato che testimonia la capacità dell’artista di generare curiosità e interazione al di là della performance sul palco. Completano il podio Sayf, con una crescita del 23%, e Arisa, con un +15%.

Il palco dell’Ariston accende le luci, TikTok accende la partecipazione. Una performance diventa un trend, un ritornello si trasforma in suono virale, un outfit diventa meme nel giro di pochi minuti. È il Festival che si espande, che esce dallo schermo televisivo per entrare nelle conversazioni di tutti i giorni.