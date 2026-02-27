Sanremo 2026 su TikTok: Sal Da Vinci re dei suoni, 38.000 video in 48 ore

Mentre su Spotify la battaglia si gioca a colpi di milioni di stream, su TikTok la partita di Sanremo 2026 segue logiche completamente diverse, premiando l’originalità, la viralità e, a sorpresa, la tradizione. I dati aggiornati al 27 febbraio mostrano un fenomeno inarrestabile: oltre 38.000 video creati utilizzando i suoni delle canzoni in gara e più di 33.000 contenuti con l’hashtag ufficiale #Sanremo2026, in crescita del 33% rispetto al giorno precedente.

Sal Da Vinci re di TikTok, Luchè e Samurai Jay sul podio

La vera sorpresa arriva dalla classifica dei brani più utilizzati dalla community per creare contenuti. A conquistare la vetta non è uno dei favoriti dello streaming, ma un veterano della musica italiana: Sal Da Vinci. La sua Per sempre sì è la canzone più utilizzata in app, con quasi 13.000 video che ne sfruttano il suono. Un risultato che dimostra come la melodia e il messaggio romantico abbiano fatto breccia nel cuore della community, superando i generi più in voga sulla piattaforma.

Scende in seconda posizione Labirinto di Luchè, che aveva dominato la classifica nel primo giorno, mentre Samurai Jay con OSSESSIONE si conferma stabile al terzo posto, dimostrando un gradimento trasversale tra le due piattaforme.

I trend virali: tra mamme innamorate di Achille Lauro e ironia sulla vita sociale

Oltre alla classifica dei suoni, sono i trend nati spontaneamente a raccontare il successo di Sanremo su TikTok. Tra i più divertenti e significativi, spiccano le reazioni delle mamme agli apprezzamenti su Achille Lauro, interpretate con ironia da Edoardo Zaggia, e i video che scherzano sulla difficoltà di avere una vita sociale durante la settimana del Festival, utilizzando la frase “Non me lo so spiegare” come unica risposta possibile.

Un altro format di successo è quello che sfida gli utenti a indovinare i cantanti di Sanremo dai loro veri nomi, svelando curiosità su artisti come William Mezzanotte (in arte, ovviamente, nayt) e Rosalba Pippa (Arisa).