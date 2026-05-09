9 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
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9 Maggio 2026

Classifica streaming Italia, settimana 19: Fred De Palma cresce, Madame perde terreno ancora

Fred De Palma entra in Top 3, Fulminacci cresce ancora mentre Madame continua a perdere posizioni nella settimana 19/2026.

Classifiche di Oriana Meo
Fred De Palma, Madame e Nerissima Serpe nella classifica streaming Italia settimana 19 2026 Top & Flop
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La settimana 19/2026 si muove soprattutto all’interno dei brani già presenti in classifica. Nessuna nuova uscita entra nelle prime posizioni, mentre i movimenti più forti arrivano da brani già consolidati nelle settimane precedenti.

La vetta resta stabile con Samurai Jay ancora primo, mentre dietro crescono soprattutto Fred De Palma, Fulminacci e Serena Brancale. Sul fronte opposto continua invece il calo di Madame su più titoli, mentre Ultimo perde terreno dopo il debutto alto della scorsa settimana, in un calo che appare legato soprattutto alla fine della spinta iniziale.

Top & Flop – Classifica settimana 19/2026 (Spotify + YouTube)

grafico classifica streaming Italia settimana 19 2026 Top e Flop

Samurai Jay mantiene la vetta con Ossessione, mentre alle sue spalle si muove la classifica senza nuovi ingressi ad alto impatto. La salita più importante è quella di Fred De Palma, che con La testa gira guadagna due posizioni e sale al terzo posto.

Continuano a crescere anche Fulminacci, che entra in Top 10 con Stupida sfortuna, e Serena Brancale che porta Al mio paese fino alla decima posizione. In calo invece Madame, che perde ancora terreno con VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH, mentre Ultimo scende dopo il debutto della scorsa settimana con Questa insensata voglia di te.

L’unica nuova entrata nella Top 30 è Nerissima Serpe con Ridere di Te, che debutta alla posizione 28, quindi fuori dal monitoraggio attivo.

La classifica della settimana

Legenda simboli:
= stabile
↑ in salita
↓ in discesa
🌟 nuova entrata

  1. OssessioneSamurai Jay (=)
  2. Bad Bad BadShiva, Geolier (=)
  3. La testa giraFred De Palma, Emis Killa e Anitta (↑2)
  4. 2 GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta, ANNA)Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA (↑3)
  5. Tu mi piaci tantoSayf (↓1)
  6. Via dei MilleDipinto, Fresh Beatz (=)
  7. I romanticiTommaso Paradiso (↑2)
  8. Stupida sfortunaFulminacci (↑6)
  9. LabirintoLuchè (↑3)
  10. Al mio paeseSerena Brancale feat. Levante & Delia (↑5)
  11. AMORAchille Lauro (↓1)
  12. VOLEVO CAPIRE CON MARRACASHMadame, Marracash (↓4)
  13. Per sempre sìSal Da Vinci (↓2)
  14. Questa domenicaOlly (↓1)
  15. Poesie clandestineLDA, Aka 7even (↑1)
  16. Che fastidio!Ditonellapiaga (↑1)
  17. Questa insensata voglia di teUltimo (↓14)
  18. Male necessarioFedez, Marco Masini (=)
  19. EsibizionistaAnnalisa (↑5)
  20. Italia Starter PackJ-AX (↓1)

Top & Flop della settimana

TOP – Fred De Palma sale fino al podio

La testa gira continua la sua crescita e guadagna altre due posizioni fino al terzo posto. Il brano supera Sayf e si avvicina alla seconda posizione occupata da Shiva e Geolier, confermando una crescita costante anche nella settimana completa.

FLOP – Madame continua a perdere terreno

Nuova settimana in calo per Madame: VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH perde altre quattro posizioni e scende fuori dalla Top 10, mentre anche gli altri brani presenti in classifica restano lontani dalle posizioni più alte. Un arretramento che prosegue dopo i segnali già emersi nella settimana precedente.

Radar settimana successiva

La settimana 20/2026 sarà utile per capire se torneranno nuove uscite in grado di entrare nelle posizioni alte della classifica.

Tra le nuove uscite da osservare ci sono Francesco Gabbani con SUMMER FUNK, LDA e Aka 7even con Santa e DISS GACHA, Sala e PRIMA STANZA A DESTRA con ESTETICA. Tra i primi segnali della settimana anche le Bambole Di Pezza con Porno.

Come funziona la classifica?

La classifica Top & Flop di All Music Italia si basa su un sistema proprietario che combina i dati di streaming delle principali piattaforme digitali.

Il peso è così distribuito:

  • Spotify: 75%
  • YouTube: 25%

La classifica fotografa la dinamica settimanale reale, mentre la tenuta nel tempo viene utilizzata come elemento di supporto nell’analisi.

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