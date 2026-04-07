JULI svela tracklist e featuring di Solito cinema, il suo primo album in uscita il 24 aprile per EMI Records (Universal Music). Il producer valdostano, che ha firmato Balorda nostalgia di Olly – brano vincitore di Sanremo 2025 – e Apnea di Emma, porta dodici brani con altrettanti featuring: da Fabio Concato a Biagio Antonacci, passando per Tommaso Paradiso, Emma, Elisa e Olly.

Trentaquattro dischi di platino, 28 d’oro, un miliardo di stream: JULI, al secolo Julien Boverod, classe 1998, ha costruito la sua reputazione lavorando nell’ombra. Solito cinema è il primo progetto in cui esce allo scoperto come artista. Il titolo viene da una frase che circola tra amici per descrivere momenti troppo grandi per sembrare reali.

Come racconta lo stesso producer:

“È un disco nato in maniera molto ingenua, non avrei mai pensato di farlo, invece mi sono trovato a collaborare con tantissimi artisti e quello che ne è uscito è un mix di mondi che ha creato un’unica identità. Un abbinamento naturale tra me e loro che si è trasformato in un insieme di brani che a poco a poco si sono amalgamati in questo progetto.”

JULI “Solito cinema”: la tracklist completa

Il singolo già in radio è Quelli come me con Coez: chitarra e voce, nessun fronzolo, un brano generazionale che parla di solitudine e di come si alleggerisca quando trovi qualcuno che funziona allo stesso modo. Arriva a due anni di distanza da Ho voglia di te con Emma e Olly, primo singolo da solista di JULI, che conta 60 milioni di stream.

Voilà con Fabio Concato Che poi chissene frega con Tommaso Paradiso Passatempo con Fulminacci Serenamente con Bresh Maledizione con Franco 126 L’ultima canzone con Biagio Antonacci Quelli come me con Coez Vertigine (strumentale) Brutta storia (unplugged) con Emma e Elisa Noi, disillusi con Enrico Nigiotti Qui piangono tutti con Tredici Pietro Cantilene con Olly

L’album è disponibile in pre-order nei formati CD, CD autografato e LP Pink autografato.

JULI: dal backstage di Sanremo al primo album da solista

Cresciuto artisticamente a Torino, JULI ha iniziato a produrre nel 2018 per Shade e Boro Boro. La svolta arriva con Olly: prima l’album Il mondo gira nel 2022, poi Sanremo 2023 con Polvere, poi Tutta vita che debutta al numero uno FIMI e Balorda nostalgia vincitrice del Festival 2025. Il disco, proprio nella giornata dell’annuncio della tracklist, martedì 7 aprile 2026, è stato certificato con l’ottavo disco di platino.

Nel mezzo, Apnea per Emma a Sanremo 2024 e la co-produzione di L’ultima poesia di Ultimo e Geolier. A maggio 2024 è entrato a far parte del roster artisti di EMI Records.