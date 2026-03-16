Juli torna con Coez: fuori il nuovo singolo “Quelli come me”

Juli torna con Quelli come me, nuovo singolo realizzato insieme a Coez e in uscita venerdì 20 marzo in radio e in digitale. Una collaborazione che arriva a due anni da Ho voglia di te, il brano condiviso con Emma e Olly, e che riporta al centro uno dei nomi più presenti dietro al pop italiano degli ultimi anni.

Julien Boverod, questo il suo nome, è un producer, autore e musicista classe ’98, nato ad Aosta e cresciuto artisticamente a Torino. Negli ultimi anni ha costruito una traiettoria sempre più solida nella scena italiana, tra hit, Festival di Sanremo e collaborazioni trasversali che lo hanno reso una firma riconoscibile ben oltre il solo ruolo in studio.

Juli e Coez insieme in “Quelli come me”

Quelli come me nasce in modo spontaneo, chitarra e voce, e resta fedele a quella dimensione anche nella sua forma finale. Il risultato è una canzone essenziale, delicata, quasi trattenuta, in cui la leggerezza dell’impianto musicale si scontra con un testo più amaro, creando una tensione sottile ma riconoscibile.

Più che cercare l’effetto, il brano sembra inseguire una sensazione precisa: quella di chi si sente fuori posto e trova conforto nell’esistenza di qualcuno capace di assomigliargli davvero. È lì che la scrittura prende forma, trasformando un dialogo in qualcosa di più intimo, quasi un confronto con sé stessi.

“Questo è un brano che nasce dopo due giorni di studio. Il ricordo più bello è stato che dopo averlo scritto siamo andati a cena anche con altri amici e con un giro in macchina ce lo siamo goduto al massimo allo stereo. Tutto il pezzo è un ‘sono come te e tu sei come me’, un tu che si riferisce ad un’altra persona ma che in realtà parla anche a sé stessi.”

Chi è Juli, il producer dietro molti successi del pop italiano

La crescita del producer passa da numeri che raccontano bene il suo peso specifico: 34 dischi di platino, 28 dischi d’oro e oltre un miliardo di stream globali. Ma più dei numeri conta la continuità con cui il suo nome compare accanto a quello di artisti molto diversi tra loro, da Shade a Boro Boro, da Mambolosco a Fred De Palma, fino a Alfa, Dargen D’Amico, Baby K e Ultimo.

Il legame artistico più forte, però, è quello costruito con Olly. Un sodalizio nato alla fine del 2020 e diventato centrale nel percorso di entrambi, tra la produzione dell’album Il mondo gira, la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Polvere e, più avanti, il lavoro su Tutta vita, album arrivato direttamente alla numero uno della classifica FIMI e certificato platino.

Nel 2024 il producer è tornato a Sanremo anche dietro Apnea di Emma e Il cielo non ci vuole di Fred De Palma, oltre a comparire tra i compositori e i produttori di L’ultima poesia di Ultimo e Geolier. Nello stesso anno è entrato nel roster di EMI Records e ha pubblicato Ho voglia di te, singolo che ha superato i 60 milioni di stream ottenendo il disco di platino.

Il momento di Juli tra Sanremo, Olly e nuovi progetti

Il suo nome è rimasto centrale anche nei mesi successivi. A Sanremo 2025 firma infatti da autore e produttore Balorda nostalgia, brano vincitore del Festival, mentre prosegue il lavoro accanto a Olly anche sul repack Tutta vita (sempre) e sulla direzione artistica del tour nei palasport.

Dentro questo percorso, Quelli come me non sembra il classico episodio isolato, ma un tassello coerente. Non cerca di alzare i toni né di inseguire una formula facile: mette invece insieme due scritture riconoscibili e sceglie una strada più misurata, lasciando spazio alla fragilità, al dettaglio e a quel senso di appartenenza mancata che attraversa il pezzo dall’inizio alla fine.