30 Aprile 2026
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Lorenza Ferraro
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30 Aprile 2026

Serale Amici 2026: nuova eliminazione nella 7° puntata con Gaia e Sarah Toscano – anticipazioni

In giuria Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, mentre Alessandro Cattelan conduce "Password".

Amici di Lorenza Ferraro
Serale Amici 2026 anticipazioni 2 maggio
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Il Serale di Amici 2026 giunge a un passo dalla semifinale con una settima puntata, in onda il 2 maggio, carica di tensione e una nuova eliminazione che continua a far discutere su chi saranno i finalisti del talent show: ecco le anticipazioni, che ci raccontano cosa vedremo sabato in prima serata su Canale 5.

I giudici del Serale di Amici 2026

Anche questa settimana Gigi D’Alessio, AmadeusElena D’Amario e Cristiano Malgioglio saranno chiamati a esprimere il proprio giudizio sulle esibizioni dei cantanti e dei ballerini, mentre Alessandro Cattelan tornerà alla guida di Password.

Le squadre del Serale di Amici 2026

Dopo l’eliminazione di Alex della scorsa settimana, gli allievi ancora in gara sono 8, divisi in tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Qui, di seguito, riportiamo in dettaglio ogni squadra:

  • Team Zerbi-Celentano: Elena (cantante), Riccardo (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino).
  • Team Cuccarini-Peparini: Angie (cantante), Lorenzo (cantante).
  • Team Pettinelli-Lo: Gard (cantante), Alessio (ballerino).

Allievi settima puntata Serale Amici 2026

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la settima puntata del Serale di Amici 2026 secondo le anticipazioni di Superguida Tv NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 2 maggio è registrata).

Continua

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