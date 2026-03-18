18 Marzo 2026
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18 Marzo 2026

Amici 25 serale, Gigi D’Alessio giudice: l’annuncio sul palco del live con Maria De Filippi

Dopo le prime indiscrezioni, arriva la conferma dal vivo: cambia il cast della giuria

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Gigi D’Alessio sarà uno dei giudici del serale di Amici 25. La conferma non arriva da un comunicato, ma direttamente dal palco, con Maria De Filippi ospite durante un suo concerto.

Un annuncio informale, ma chiaro, che chiude il cerchio su una giuria che nelle ultime ore stava già prendendo forma tra indiscrezioni e anticipazioni.

Amici 25 serale, Gigi D’Alessio giudice: l’annuncio dal vivo

Durante l’intervento sul palco, Maria De Filippi ha lasciato intendere senza giri di parole il coinvolgimento del cantante nel programma. Un passaggio rapido, quasi casuale, ma sufficiente a ufficializzare il suo ruolo nel serale.

“Gigi sarà uno dei giudici del serale di Amici”, viene detto durante lo scambio sul palco, tra saluti e battute con il pubblico.

Un modo in linea con lo stile del programma: niente annuncio formale, ma conferme che arrivano direttamente davanti al pubblico.

La giuria prende forma

Il nome di Gigi D’Alessio si aggiunge a una giuria che era già in parte emersa. Confermati Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, già presenti nella scorsa edizione.

Tra le novità, invece, Alessandro Cattelan, già comparso in un video pubblicato sui canali ufficiali del programma.

Un mix che tiene insieme continuità e nuovi ingressi, con l’obiettivo di rinnovare il racconto del serale senza stravolgerne l’equilibrio.

Un annuncio fuori dagli schemi

La scelta di comunicare il nome di Gigi D’Alessio in questo modo, fuori dai canali ufficiali e in un contesto live, conferma ancora una volta la strategia di Amici: costruire attesa anche attraverso momenti non convenzionali.

Con l’annuncio di Gigi D’Alessio, il quadro è ormai completo: insieme a lui, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Alessandro Cattelan compongono la giuria del serale.

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