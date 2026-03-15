Amici 2026 giudici Serale: gli indizi portano a Cattelan, Elisa e D’Alessio?

Amici 2026 giudici Serale: arrivano i primi indizi sulla giuria. Durante la puntata speciale Amici – Verso il Serale, andata in onda su Canale 5, è arrivato un primo indizio ufficiale sui giudici del Serale di Amici 2026.

Quest’anno la giuria sarà composta da quattro giudici, una novità rispetto alle edizioni precedenti. I nomi non sono stati ancora svelati, ma sui social ufficiali del programma sono comparsi alcuni indizi che riguardano i nuovi componenti della giuria.

Non è però escluso che gli indizi diffusi dal programma possano riferirsi anche a uno stesso giudice e non necessariamente a quattro persone diverse.

AMICI 2026: I POSSIBILI NOMI DELLA GIURIA

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza compare quello di Alessandro Cattelan. Il conduttore ha più volte raccontato il suo forte legame con New York, città dove trascorre spesso periodi di lavoro e dove avrebbe anche acquistato una casa. Secondo alcuni fan, anche altri indizi potrebbero ricondurre proprio a lui, come il riferimento a Spongebob, personaggio che comparirebbe tra i suoi tatuaggi.

Il riferimento ai modellini di aerei potrebbe invece portare, secondo alcuni rumor, a Gigi D’Alessio, noto collezionista e artista molto vicino a Maria De Filippi. Il cantante napoletano, negli ultimi anni, è inoltre passato dalla Rai a Mediaset e non sarebbe la prima volta che entra nell’universo dei programmi della conduttrice.

Tra i nomi che continuano a circolare nelle ultime ore ci sono anche quelli di Cristiano Malgioglio, già giudice del Serale in passato, Elisa, Emma, Carlo Verdone e Rossella Brescia, tutte figure che negli anni hanno avuto legami con il talent show.

Un’altra ipotesi che sta circolando tra gli appassionati del programma è quella di una giuria mista, con tre giudici fissi — ad esempio Cattelan, D’Alessio ed Elisa — affiancati da un quarto giudice a rotazione.

QUANDO VERRANNO SVELATI I GIUDICI DEL SERALE

Per conoscere i nomi ufficiali della giuria bisognerà probabilmente attendere ancora qualche giorno oppure direttamente la prima puntata del Serale di Amici 2026, in programma sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5.