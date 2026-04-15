I Litfiba pubblicano il 17 aprile 17 Re, brano rimasto inedito per quarant’anni nonostante desse il titolo all’album del 1986. La canzone arriva ora in versione ufficiale, in contemporanea con le celebrazioni legate al disco.

Il ritorno di 17 Re riporta alla luce un brano rimasto fuori dall’album originale del 1986.

Litfiba – significato di 17 Re

Il brano ruota attorno al tema del potere e della memoria. I “diciasette re” sono figure simboliche: rappresentano sistemi di controllo, leadership autoritarie e dinamiche che si ripetono nel tempo.

Nel testo compaiono immagini legate alla guerra, alla tecnologia e alla manipolazione. “Droni e spade” affiancano scenari contemporanei e riferimenti più tradizionali, creando un contrasto diretto.

Il ritornello insiste su un concetto chiaro: senza memoria non c’è identità. La frase “un uomo è perso senza la sua storia” diventa il punto centrale del brano.

Il riferimento a “Shah-mat” richiama lo scacco matto: una chiusura, ma anche una presa di posizione contro chi gestisce il potere.

Nelle dichiarazioni, Piero Pelù collega il brano all’attualità, parlando di figure dominanti e dinamiche globali ancora presenti.

Foto: Riccardo Bagnoli

Litfiba – 17 Re – TESTO

Diciasette re… chiusi in un quadro

Dove la luce…genera i mostri

Diciasette re…vecchio teatro

Di guerra e pace …il loro nuovo videogame…

Shah-mat…

Un uomo è perso senza la sua storia

e io non voglio dimenticare

Shah-mat…

Un uomo è perso senza la memoria

e io non voglio dimenticare…

oh no oh no…

che il tempo è mio…mio…mio…mio…mio

Diciasette re …controllo totale

e droni e spade…e i loro eserciti di lacchè

Diciasette re …vogliono il sangue

per farci amare…il re maiale!

Un uomo è perso senza la sua storia

e io non voglio dimenticare…

Shah-mat…

Shah-mat

Un uomo è perso senza la memoria

e io non voglio dimenticare…

oh no oh no

che il tempo è mio..mio…mio…mio…mio

Shah-mat…

diciasette, diciasette

diciasette re marionette…

Diciasette, diciasette

diciasette re marionette…

un uomo è perso senza la sua storia

e io non voglio dimenticare oh no oh no

diciasette re marionette!

Senti gli applausi, quanti applausi

quanti inchini e urrà

tutti vincenti e coinvolti

auto-assolti…libertà!

l’uomo arancione fa il padrone

e sodomizza…la verità…

Shah-mat…