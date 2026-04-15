I Litfiba pubblicano il 17 aprile 17 Re, brano rimasto inedito per quarant’anni nonostante desse il titolo all’album del 1986. La canzone arriva ora in versione ufficiale, in contemporanea con le celebrazioni legate al disco.
Il ritorno di 17 Re riporta alla luce un brano rimasto fuori dall’album originale del 1986.
Litfiba – significato di 17 Re
Il brano ruota attorno al tema del potere e della memoria. I “diciasette re” sono figure simboliche: rappresentano sistemi di controllo, leadership autoritarie e dinamiche che si ripetono nel tempo.
Nel testo compaiono immagini legate alla guerra, alla tecnologia e alla manipolazione. “Droni e spade” affiancano scenari contemporanei e riferimenti più tradizionali, creando un contrasto diretto.
Il ritornello insiste su un concetto chiaro: senza memoria non c’è identità. La frase “un uomo è perso senza la sua storia” diventa il punto centrale del brano.
Il riferimento a “Shah-mat” richiama lo scacco matto: una chiusura, ma anche una presa di posizione contro chi gestisce il potere.
Nelle dichiarazioni, Piero Pelù collega il brano all’attualità, parlando di figure dominanti e dinamiche globali ancora presenti.
Foto: Riccardo Bagnoli
Litfiba – 17 Re – TESTO
Diciasette re… chiusi in un quadro
Dove la luce…genera i mostri
Diciasette re…vecchio teatro
Di guerra e pace …il loro nuovo videogame…
Shah-mat…
Un uomo è perso senza la sua storia
e io non voglio dimenticare
Shah-mat…
Un uomo è perso senza la memoria
e io non voglio dimenticare…
oh no oh no…
che il tempo è mio…mio…mio…mio…mio
Diciasette re …controllo totale
e droni e spade…e i loro eserciti di lacchè
Diciasette re …vogliono il sangue
per farci amare…il re maiale!
Un uomo è perso senza la sua storia
e io non voglio dimenticare…
Shah-mat…
Shah-mat
Un uomo è perso senza la memoria
e io non voglio dimenticare…
oh no oh no
che il tempo è mio..mio…mio…mio…mio
Shah-mat…
diciasette, diciasette
diciasette re marionette…
Diciasette, diciasette
diciasette re marionette…
un uomo è perso senza la sua storia
e io non voglio dimenticare oh no oh no
diciasette re marionette!
Senti gli applausi, quanti applausi
quanti inchini e urrà
tutti vincenti e coinvolti
auto-assolti…libertà!
l’uomo arancione fa il padrone
e sodomizza…la verità…
Shah-mat…