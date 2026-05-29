29 Maggio 2026
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29 Maggio 2026

Il Derby dei Campioni allo Stadio Maradona: il 29 maggio Nazionale Cantanti e Palestina in campo a Napoli

Allo Stadio Maradona il 29 maggio la Nazionale Italiana Cantanti incontra la Nazionale Palestina in una notte di sport e solidarietà.

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Locandina del Derby dei Campioni 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli
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Sport, musica e solidarietà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 20:45, va in scena la seconda edizione de Il Derby dei Campioni: in campo il Napoli World con la partecipazione di una rappresentativa della Nazionale Italiana Cantanti, contro la Nazionale Calcio Palestina. Apre la serata la sfida tra Zeta Napoli e AG Events.

Un evento che rinnova la storica diplomazia umanitaria della Nazionale Cantanti, nata con l’abbraccio tra Yasser Arafat e Shimon Peres nel 2000 e proseguita negli anni con missioni in Terra Santa.

Il Derby dei Campioni 2026: il 29 maggio allo Stadio Maradona

L’appuntamento di Napoli è una serata che unisce calcio, intrattenimento e beneficenza. Sul campo del Maradona, il Napoli World con i cantanti della Nazionale Italiana Cantanti affronterà la Nazionale Calcio Palestina, una formazione che porta sul prato non solo una sfida sportiva ma un messaggio di unità e resilienza in un momento storico delicato per il proprio Paese.

La partita principale è preceduta dalla sfida tra Zeta Napoli e AG Events. Il fischio d’inizio della giornata è fissato per le 20:45 del 29 maggio.

La Nazionale Italiana Cantanti: oltre quarant’anni di solidarietà

Da oltre quarant’anni, la Nazionale Italiana Cantanti ha scelto di trasformare sport e musica in strumenti di solidarietà, dialogo e vicinanza tra i popoli. In quattro decenni di attività, la squadra ha distribuito oltre 94 milioni di euro destinati a progetti benefici e umanitari, costruendo un percorso che attraversa missioni, eventi dedicati alla pace, incontri istituzionali e iniziative per i più fragili.

Una storia che continua nel 2026 con la partita di Napoli, raccontata anche dalle parole del direttore generale Gian Luca Pecchini, tra gli artefici dei momenti più alti del cammino della NIC in Terra Santa.

La Partita del Cuore del 2000: Arafat, Peres e All Stars for Peace

Uno dei momenti più riconoscibili nella storia della Nazionale Italiana Cantanti resta la nona edizione de La Partita del Cuore, andata in scena il 25 maggio 2000 allo Stadio Olimpico di Roma nell’anno del Giubileo. Una serata dedicata alla pace che vide la storica presenza del leader palestinese Yasser Arafat e dell’allora ex primo ministro israeliano Shimon Peres, protagonisti di una stretta di mano destinata a entrare nella memoria collettiva.

In campo scese una formazione mista di calciatori israeliani e palestinesi, denominata All Stars for Peace, allenata per l’occasione dal Pallone d’Oro Michel Platini. Un evento reso possibile grazie a un lungo lavoro diplomatico che coinvolse la Nazionale Cantanti, il Peres Center for Peace e figure come l’arcivescovo Pietro Sambi, rappresentante papale in Israele e delegato apostolico per Gerusalemme e la Palestina.

La missione del 2019 in Terra Santa con Givova

Diciannove anni dopo la Partita del Cuore, grazie al supporto dello sponsor tecnico Givova, la Nazionale Italiana Cantanti è tornata in Terra Santa per una nuova missione di solidarietà. Un itinerario tra Gerusalemme, Betlemme, Jaffa e Ramallah che ha portato aiuti concreti e rinnovato il messaggio di fratellanza della squadra.

In quell’occasione, la NIC ha visitato il Peres Center for Peace di Jaffa, la Scuola della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, il Museo della Shoah, il museo dedicato all’Intifada, la tomba di Arafat e diversi luoghi simbolo del conflitto e della convivenza tra culture e religioni. La delegazione italiana è stata ricevuta anche dal presidente palestinese Mahmoud Abbas, conosciuto come Abu Mazen, che ha riconosciuto il valore umano e simbolico della missione e ha ricordato il ruolo del Vaticano nel promuovere il dialogo tra i popoli.

Sport, musica e pace: il filo che lega 2000, 2019 e 2026

Il 29 maggio 2026, allo Stadio Maradona, la storia continua. La presenza della Nazionale Palestinese a Napoli ribadisce un’idea precisa: lo sport e la musica possono restare strumenti di dialogo anche nei momenti più difficili. Una linea che la Nazionale Italiana Cantanti, insieme a Givova, ha portato avanti dalla Partita del Cuore del 2000 alla missione del 2019, fino all’evento partenopeo del 2026.

Locandina completa del Derby dei Campioni 2026 con sponsor, partner e beneficenza

Il Derby dei Campioni 2026: info pratiche

Evento: Il Derby dei Campioni – 2ª edizione
Data: venerdì 29 maggio 2026
Orario: 20:45
Luogo: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
Sfida principale: Napoli World + Nazionale Italiana Cantanti vs Nazionale Calcio Palestina
Sfida di apertura: Zeta Napoli vs AG Events

Il Derby dei Campioni 2026: domande frequenti

Quando si tiene il Derby dei Campioni 2026 a Napoli?

Il Derby dei Campioni 2026 si tiene venerdì 29 maggio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Chi gioca al Derby dei Campioni 2026?

La sfida principale vede in campo il Napoli World, con la partecipazione di una rappresentativa della Nazionale Italiana Cantanti, contro la Nazionale Calcio Palestina. La giornata si apre con la partita tra Zeta Napoli e AG Events.

Perché la Nazionale Palestina è a Napoli il 29 maggio 2026?

La presenza della Nazionale Calcio Palestina al Derby dei Campioni rinnova il legame storico della Nazionale Italiana Cantanti con la Terra Santa, nato con la Partita del Cuore del 2000 alla presenza di Yasser Arafat e Shimon Peres, e proseguito con la missione del 2019 in Terra Santa.

Quanti soldi ha raccolto la Nazionale Italiana Cantanti per beneficenza?

In oltre quarant’anni di attività, la Nazionale Italiana Cantanti ha distribuito oltre 94 milioni di euro destinati a progetti benefici e umanitari.

Chi è il direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti?

Il direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti è Gian Luca Pecchini, tra gli artefici della Partita del Cuore del 2000 con Arafat e Peres.

Cosa è “All Stars for Peace”?

All Stars for Peace è stata la formazione mista di calciatori israeliani e palestinesi scesa in campo durante la Partita del Cuore del 25 maggio 2000 allo Stadio Olimpico di Roma, allenata per l’occasione dal Pallone d’Oro Michel Platini.

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