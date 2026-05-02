2 Maggio 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
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2 Maggio 2026

New Music Friday 1 maggio 2026: le pagelle tra Francesca Michielin, Gaia, Ultimo e gli Amiciani

Voti e recensioni di All Music Italia ai nuovi singoli usciti il 1 maggio.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli con Ultimo, Matteo Alieno, Achille Lauro, Gaia e Francesca Michielin
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani dell’1 maggio 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana dell’1 maggio 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Francesca Michielin, Gaia, Ultimo, Gard, Angie, Matteo Alieno e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dell’1 maggio 2026 dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 1 maggio 2026.

Continua

All Music Italia

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