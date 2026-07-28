Fulminacci porterà per la prima volta la sua musica fuori dai confini italiani con Fulminacci in Spagna, due concerti in programma il 13 novembre 2026 a Madrid e il 14 novembre 2026 a Barcellona. Le date arrivano dopo un anno ricco di traguardi per il cantautore romano, tra il ritorno a Sanremo 2026, il successo dell’album Calcinacci, il debutto nei palasport e il tour estivo nei festival italiani.

Fulminacci in Spagna: le date dei concerti

Fulminacci · Fulminacci in Spagna 2026 Data Città Biglietti 13 nov 2026 Madrid

Sala Cats Estero 14 nov 2026 Barcellona

Sala Apolo Estero Per le date di Madrid e Barcellona i biglietti sono in vendita sui circuiti locali.

I primi concerti internazionali di Fulminacci

Quelli di Madrid e Barcellona saranno i primi concerti internazionali della carriera di Fulminacci. Dopo aver consolidato il proprio percorso in Italia con i tour nei club, nei palazzetti e nei festival, il cantautore romano porterà il suo repertorio anche al pubblico spagnolo con due appuntamenti organizzati da Magellano Concerti.

Calcinacci continua il suo percorso dal vivo

Le due date spagnole arrivano dopo la pubblicazione di Calcinacci, quarto album in studio di Fulminacci, certificato disco d’oro. In scaletta trovano spazio i brani del nuovo progetto insieme ai pezzi che hanno segnato la sua carriera, da Tommaso a Santa Marinella, passando per il singolo sanremese Stupida sfortuna.

Biglietti per i concerti di Fulminacci in Spagna

I biglietti per i concerti del 13 novembre a Madrid e del 14 novembre a Barcellona sono disponibili sul circuito spagnolo Enterticket. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale di Magellano Concerti.