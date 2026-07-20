di
Teen Social Radio
Interviste
Condividi su:

Gard a Giffoni: “Abbiamo paura di essere giudicati per la musica che ascoltiamo”

Il cantante reduce da Amici si racconta in esclusiva ad All Music Italia: la Generazione Z e il giudizio e il giorno che rivivrebbe.

Interviste di Teen Social Radio
Gard, cantante reduce da Amici, in primo piano al Giffoni Music Contest durante l'intervista ad All Music Italia
Condividi su:

Tra gli ospiti più attesi del Giffoni Music Contest 2026 c’è anche Gard, reduce dall’ultima edizione di Amici, che ieri sera si è esibito sul palco di Piazza Lumière. Prima dell’esibizione, Lorenzo, inviato di TSR (Teen Social Radio), lo ha intervistato in esclusiva per All Music Italia.

Ne è nata una chiacchierata spontanea, in cui il cantante ha alternato riflessioni più profonde a momenti leggeri, raccontando il proprio percorso artistico, il legame con la sua città, la passione per il calcio e il rapporto con la musica.

Giffoni Music Contest 2026: Intervista a Gard

L’intervista si apre con una domanda insolita: se potesse rivivere un solo giorno della sua vita, quale sceglierebbe?

“La nascita. Perché non me la ricordo e vorrei poterla ricordare.”

Una risposta semplice, che dice molto della curiosità con cui Gard guarda anche alle esperienze più intime della sua vita.

Uno dei passaggi più interessanti arriva quando Lorenzo gli chiede una “unpopular opinion” sul mondo della musica. Gard coglie l’occasione per toccare un tema molto sentito tra i più giovani:

“Abbiamo paura di dire ciò che ascoltiamo per essere giudicati.”

Una riflessione che coglie bene il rapporto della Generazione Z con i social e con il giudizio degli altri. Lui, però, dice di aver imparato a vivere la musica con più libertà:

“A me ormai non me ne frega più niente. Ascolto gli artisti che mi piacciono.”

Alla domanda sull’ultimo artista ascoltato, risponde senza esitare: Marco Castello. Un nome che conferma il suo gusto, lontano dalle mode del momento.

La conversazione si sposta poi sulle sue origini, con un passaggio dedicato all’esperienza ad Amici, che Gard ricorda con serenità, e al calcio, una delle sue passioni più grandi.

GUARDA L’INTERVISTA COMPLETA

All Music Italia

Articoli più letti

Testo e significato di Fuori dall'area fumatori, il nuovo brano di Angelina Mango 1

Angelina Mango, la sorpresa dell’inedito al debutto del tour: cosa racconta Fuori dall’area fumatori
Carlo Conti e Andrea Delogu conduttori di TIM Summer Hits 2026 in onda dal 17 luglio su Rai 1 2

TIM Summer Hits, la scaletta della prima puntata del 17 luglio: tutti i brani cantati
Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu 3

Noemi cade dal palco a San Salvo Marina: trasportata in ospedale, concerto sospeso
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 4

Ultimo, Quando dorme la città: il nuovo video, il testo e come è nata la canzone
Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani 5

Tommaso Paradiso porta in tour “Casa Paradiso”: date e scaletta dell'estate 2026
I Pooh durante il tour 2026 tra Arena di Verona e concerti estivi 6

Pooh, via al tour estivo 2026: ecco la scaletta della prima data
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle Nuovi Singoli 17 luglio 2026 di All Music Italia: Achille Lauro, Artie 5ive, Michele, Santi Francesi e Chadia 8

Pagelle Nuovi Singoli 17 luglio: Santi Francesi (7 e mezzo), Achille Lauro (6 e mezzo), Rosanna Fratello (2)
Subsonica tour estate 2026 TERRE RARE 96-26 date e biglietti 9

Subsonica, debutta il tour TERRE RARE 96-26: la scaletta e tutte le date
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026 10

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un'infatuazione estiva tra social e nostalgia

Cerca su A.M.I.