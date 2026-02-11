Kid Yugi dopo il platino lampo di Anche gli eroi muoiono arriva il tour nei palasport

Kid Yugi apre il 2026 con un doppio colpo e, dopo l’esordio record del nuovo album Anche gli eroi muoiono, certificato disco di platino nella settimana di debutto, annuncia il tour 2026, il primo nei palasport: Anche Gli Eroi Muoiono Tour.
Un passaggio simbolico per uno degli artisti centrali del rap italiano contemporaneo: dai club ai palazzetti, nel momento in cui i numeri certificano un salto definitivo di dimensione.
Anche gli eroi muoiono: il record nella settimana di debutto
Pubblicato il 30 gennaio 2026, Anche gli eroi muoiono ha superato le 67mila copie in sette giorni, conquistando il #1 nella classifica FIMI/NIQ e ottenendo la certificazione di platino già nella prima settimana.
Un risultato che vale anche un primato: album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’era dello streaming. Tutte le tracce del disco hanno inoltre occupato la Top20 dei singoli, a conferma di un impatto trasversale e immediato.
kid yugi – Anche Gli Eroi Muoiono Tour: le date nei palasport
Il tour, prodotto da Vivo Concerti, rappresenta il primo vero passaggio nei palasport per l’artista. Una scelta che segue l’evoluzione naturale dei numeri: 21 dischi di platino, 16 dischi d’oro e oltre 2,5 miliardi di stream complessivi.
Ecco il calendario completo:
- 27 settembre 2026 – Bari, Palaflorio (data zero)
- 30 settembre 2026 – Padova, Fiera
- 6 ottobre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
- 8 ottobre 2026 – Milano, Unipol Forum
- 13 ottobre 2026 – Napoli, Palapartenope
- 15 ottobre 2026 – Firenze, Mandela Forum
I biglietti saranno disponibili su vivoconcerti.com dal 12 febbraio 2026 alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati dal 17 febbraio 2026 alle ore 11:00.