11 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
11 Febbraio 2026

Kid Yugi dopo il platino lampo di Anche gli eroi muoiono arriva il tour nei palasport

67mila copie nella prima settimana e primo tour nei palazzetti: il 2026 segna il salto definitivo

Tour di All Music Italia
Kid Yugi annuncia Anche gli eroi muoiono Tour 2026 dopo il platino del nuovo album
Condividi su:

Kid Yugi apre il 2026 con un doppio colpo e, dopo l’esordio record del nuovo album Anche gli eroi muoiono, certificato disco di platino nella settimana di debutto, annuncia il tour 2026, il primo nei palasport: Anche Gli Eroi Muoiono Tour.

Un passaggio simbolico per uno degli artisti centrali del rap italiano contemporaneo: dai club ai palazzetti, nel momento in cui i numeri certificano un salto definitivo di dimensione.

Anche gli eroi muoiono: il record nella settimana di debutto

Pubblicato il 30 gennaio 2026, Anche gli eroi muoiono ha superato le 67mila copie in sette giorni, conquistando il #1 nella classifica FIMI/NIQ e ottenendo la certificazione di platino già nella prima settimana.

Un risultato che vale anche un primato: album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’era dello streaming. Tutte le tracce del disco hanno inoltre occupato la Top20 dei singoli, a conferma di un impatto trasversale e immediato.

kid yugi – Anche Gli Eroi Muoiono Tour: le date nei palasport

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, rappresenta il primo vero passaggio nei palasport per l’artista. Una scelta che segue l’evoluzione naturale dei numeri: 21 dischi di platino, 16 dischi d’oro e oltre 2,5 miliardi di stream complessivi.

Ecco il calendario completo:

  • 27 settembre 2026 – Bari, Palaflorio (data zero)
  • 30 settembre 2026 – Padova, Fiera
  • 6 ottobre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 8 ottobre 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 13 ottobre 2026 – Napoli, Palapartenope
  • 15 ottobre 2026 – Firenze, Mandela Forum

I biglietti saranno disponibili su vivoconcerti.com dal 12 febbraio 2026 alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati dal 17 febbraio 2026 alle ore 11:00.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



All Music Italia

Articoli più letti

Taratata su Canale 5, pagelle della prima puntata 1

Taratata, le pagelle della prima puntata: duetti e cover, voto per voto
Scaletta Taratata 2

Scaletta Taratata - Al Centro Della Musica: artisti, duetti e cover della prima puntata
Taratata - Al Centro Della Musica 3

Taratata: Paolo Bonolis riporta al centro del racconto televisivo la musica dal vivo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Marcello Sacchetta, Alex Britti e Ilenia Pastorelli giudici di Amici 25 5

Amici 25, le pagelle dell’8 febbraio: Angie cresce e si avvicina al serale
Ghali e Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 6

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Ghali e Laura Pausini, due polemiche diverse, lo stesso riflesso italiano
Paolo Bonolis a Taratata, retroscena su Sanremo 2026 con Damiano David 7

Taratata parte bene su Canale 5 e Parpiglia svela: Bonolis e Damiano David erano l’idea per Sanremo 2026
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 8

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo le polemiche 9

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.