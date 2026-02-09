Kid Yugi firma il record di vendite assoluto: “Anche gli eroi muoiono” è Platino in una settimana

Kid Yugi firma uno dei risultati più rilevanti dell’era streaming italiana. Il suo nuovo album Anche gli eroi muoiono, non solo ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/GfK, ma ha ottenuto la certificazione Platino a soli sette giorni dall’uscita stabilendo un record assoluto.

Un traguardo che va oltre il successo del momento: con oltre 67.000 copie vendute nella prima settimana, il disco diventa l’album con il miglior debutto di sempre negli ultimi dodici anni, ovvero nell’intera epoca dello streaming.

KID YUGI: UN RECORD CHE RIDEFINISCE IL MERCATO

Nel contesto attuale, in cui le certificazioni arrivano spesso dopo mesi di permanenza in classifica, il risultato di Anche gli eroi muoiono assume un peso specifico ancora maggiore. Non si tratta solo di numeri elevati, ma di una concentrazione immediata di ascolti, vendite e attenzione culturale.

Al successo di vendita si affianca un consenso critico ampio e trasversale. Lontano da una standardizzazione di genere, Anche gli eroi muoiono viene letto come un disco ambizioso, capace di dialogare con immaginari culturali più ampi senza rinunciare all’impatto.

Questo nuovo risultato si inserisce in una traiettoria già solida. I precedenti album The Globe e I Nomi del Diavolo, quest’ultimo ancora nella Top 10 FIMI, hanno contribuito a costruire un’identità riconoscibile, culminata con numeri di lungo periodo.

il racconto su youtube

In parallelo all’uscita dell’album, è disponibile su YouTube la seconda parte del documentario Genesi e ascesa di un Anti-Idolo, che approfondisce il percorso umano e artistico di Kid Yugi attraverso testimonianze, immagini di backstage e momenti di quotidianità.

Un contenuto che completa il racconto di un artista che oggi sembra aver trovato un equilibrio raro tra impatto culturale, riconoscimento critico e risultati di mercato.

Foto di Alessio Mariano