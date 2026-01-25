25 Gennaio 2026

Kid Yugi svela la tracklist di “Anche gli eroi muoiono” e lo porta al cinema

Il documentario arriva nelle sale selezionate e intanto cresce l’attesa per il disco.

Kid Yugi in foto promozionale per l’album Anche gli eroi muoiono


Kid Yugi Anche gli eroi muoiono, il nuovo attesissimo album, arriva il 30 gennaio 2026, ma questa volta la promozione si gioca (anche) fuori dai soliti binari: prima del disco, infatti, c’è un passaggio al cinema con proiezioni speciali del documentario Genesi e ascesa di un Anti-Idolo.

Il nuovo album, terzo in studio, esce in digitale e fisico e arriva dopo un periodo in cui Yugi è rimasto stabilmente dentro il discorso rap mainstream: I nomi del diavolo è certificato 5 volte platino e continua a macinare settimane in classifica FIMI/NIQ, mentre i primi due assaggi del nuovo progetto, Berserker e PUSH IT con ANNA, hanno debuttato in cima alla classifica singoli di Spotify.

kid yugi: Il documentario arriva al cinema.

L’elemento che sposta il racconto, però, è il film-documentario Genesi e ascesa di un Anti-Idolo: la prima parte è già disponibile su YouTube, mentre la versione completa sarà proiettata in anteprima in alcuni cinema selezionati, tutti nella stessa giornata, il 28 gennaio 2026.

  • Milano – Cinema Orfeo
  • Roma – Cinema Barberini
  • Napoli – Modernissimo
  • Taranto – Savoia

Nel documentario si alternano interviste a staff, amici e collaboratori con immagini della quotidianità di Kid Yugi, più una parte di backstage legata alla lavorazione di The Globe e I nomi del diavolo. Per le informazioni su come partecipare alle anteprime, clicca qui.

In parallelo, a Milano è comparso un maxi “memoriale” con una statua e la data 30.1.2026 in evidenza, piazzato in Piazza XXIV Maggio. Un’uscita che diventa segnale urbano, più che semplice cartellonistica: l’album viene annunciato come evento, con un immaginario che insiste su morte, culto e anti-idolo.

Statua memoriale comparsa in Piazza XXIV Maggio a Milano per l’album Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi

“Anche gli eroi muoiono”: il concept e le parole di Kid Yugi

Il disco viene presentato come un progetto che torna a ragionare sul confine tra bene e male, sugli idoli contemporanei e su come oggi si misurino valore e successo. Kid Yugi lo racconta così:

Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, era due cose ben distinte. Il bene era “Beowolf” e “Grendel” era il Male. Invece, oggi è quasi tutto sfumato, non esiste più una linea retta che dice cosa è bene e cosa è male e quindi iniziano a barcollare anche i concetti di bene e male che nella storia dell’umanità sono sempre stati degli assoluti. Oggi gli idoli delle nuove generazioni non sono più chi combatte le ingiustizie o chi fa qualcosa di concreto. Il valore di una persona, purtroppo, oggi spesso lo si calcola in base a quanto denaro attrae, produce o genera. Oggi è tutto molto vacuo. Il titolo dell’album è per ricordare che se morivano gli eroi di un tempo, sicuramente moriranno anche gli eroi e gli idoli di oggi”.

Il progetto era stato già “spoilerato” da un trailer ambientato su un set cinematografico, con una scena di funerale e un monologo di Filippo Timi, costruito apposta per spingere ancora di più sul tono da racconto filmico.

LA TRACKLIST

Kid Yugi ha deciso di non svelare i featuring del nuovo disco in anticipo. A seguire le canzoni contenute nel progetto:

  1. L’ultimo a cadere
  2. La violenza necessaria
  3. Eroina
  4. Jolly
  5. Mostro
  6. Berseker
  7. Push it
  8. Amelie
  9. Gilgamesh
  10. Chuck Norris
  11. Tristano e Isotta
  12. Mu’ Ammar Gheddaffi
  13. Bullet Ballet
  14. Per il sangue versato
  15. Per te che lotto
  16. Davide e Golia

Kid Yugi: tutte le date del firmacopie

Dopo l’uscita dell’album, Kid Yugi sarà impegnato in una serie di incontri firma-copie:

  • Venerdì 30/1 – Milano, Mondadori (Piazza Duomo) – ore 17:00
  • Sabato 31/1 – Roma, Discoteca Laziale – ore 17:00
  • Domenica 1/2 – Bari, Feltrinelli (via Melo) – ore 16:00
  • Lunedì 2/2 – Lecce, Mondadori (via Felice Cavallotti 7/a) – ore 14:00
  • Lunedì 2/2 – Taranto, Feltrinelli (via Federico di Palma) – ore 18:00
  • Martedì 3/2 – Napoli, Feltrinelli (Stazione) – ore 16:00
  • Mercoledì 4/2 – Firenze, Feltrinelli RED (Piazza Repubblica) – ore 17:00
  • Giovedì 5/2 – Bologna, Feltrinelli (Porta Ravegnana) – ore 16:00
  • Venerdì 6/2 – Verona, Feltrinelli (4 Spade) – ore 16:00
  • Sabato 7/2 – Padova, Mondadori Bookstore (via Cavour) – ore 16:00
  • Domenica 8/2 – Varese, Varese Dischi – ore 16:00
  • Lunedì 9/2 – Torino, Feltrinelli CLN – ore 16:00
  • Martedì 10/2 – Lucca, Sky Stone & Songs – ore 16:00
  • Mercoledì 11/2 – Palermo, Feltrinelli (via Cavour) – ore 17:00
  • Giovedì 12/2 – Catania, Feltrinelli (via Etnea) – ore 17:00

Foto articolo di Alessio Mariano

 

Cerca su A.M.I.