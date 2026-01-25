Kid Yugi svela la tracklist di “Anche gli eroi muoiono” e lo porta al cinema

Kid Yugi Anche gli eroi muoiono, il nuovo attesissimo album, arriva il 30 gennaio 2026, ma questa volta la promozione si gioca (anche) fuori dai soliti binari: prima del disco, infatti, c’è un passaggio al cinema con proiezioni speciali del documentario Genesi e ascesa di un Anti-Idolo.

Il nuovo album, terzo in studio, esce in digitale e fisico e arriva dopo un periodo in cui Yugi è rimasto stabilmente dentro il discorso rap mainstream: I nomi del diavolo è certificato 5 volte platino e continua a macinare settimane in classifica FIMI/NIQ, mentre i primi due assaggi del nuovo progetto, Berserker e PUSH IT con ANNA, hanno debuttato in cima alla classifica singoli di Spotify.

kid yugi: Il documentario arriva al cinema.

L’elemento che sposta il racconto, però, è il film-documentario Genesi e ascesa di un Anti-Idolo: la prima parte è già disponibile su YouTube, mentre la versione completa sarà proiettata in anteprima in alcuni cinema selezionati, tutti nella stessa giornata, il 28 gennaio 2026.

Milano – Cinema Orfeo

– Cinema Orfeo Roma – Cinema Barberini

– Cinema Barberini Napoli – Modernissimo

– Modernissimo Taranto – Savoia

Nel documentario si alternano interviste a staff, amici e collaboratori con immagini della quotidianità di Kid Yugi, più una parte di backstage legata alla lavorazione di The Globe e I nomi del diavolo. Per le informazioni su come partecipare alle anteprime, clicca qui.

In parallelo, a Milano è comparso un maxi “memoriale” con una statua e la data 30.1.2026 in evidenza, piazzato in Piazza XXIV Maggio. Un’uscita che diventa segnale urbano, più che semplice cartellonistica: l’album viene annunciato come evento, con un immaginario che insiste su morte, culto e anti-idolo.

“Anche gli eroi muoiono”: il concept e le parole di Kid Yugi

Il disco viene presentato come un progetto che torna a ragionare sul confine tra bene e male, sugli idoli contemporanei e su come oggi si misurino valore e successo. Kid Yugi lo racconta così:

“Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, era due cose ben distinte. Il bene era “Beowolf” e “Grendel” era il Male. Invece, oggi è quasi tutto sfumato, non esiste più una linea retta che dice cosa è bene e cosa è male e quindi iniziano a barcollare anche i concetti di bene e male che nella storia dell’umanità sono sempre stati degli assoluti. Oggi gli idoli delle nuove generazioni non sono più chi combatte le ingiustizie o chi fa qualcosa di concreto. Il valore di una persona, purtroppo, oggi spesso lo si calcola in base a quanto denaro attrae, produce o genera. Oggi è tutto molto vacuo. Il titolo dell’album è per ricordare che se morivano gli eroi di un tempo, sicuramente moriranno anche gli eroi e gli idoli di oggi”.

Il progetto era stato già “spoilerato” da un trailer ambientato su un set cinematografico, con una scena di funerale e un monologo di Filippo Timi, costruito apposta per spingere ancora di più sul tono da racconto filmico.

LA TRACKLIST

Kid Yugi ha deciso di non svelare i featuring del nuovo disco in anticipo. A seguire le canzoni contenute nel progetto:

L’ultimo a cadere La violenza necessaria Eroina Jolly Mostro Berseker Push it Amelie Gilgamesh Chuck Norris Tristano e Isotta Mu’ Ammar Gheddaffi Bullet Ballet Per il sangue versato Per te che lotto Davide e Golia

Kid Yugi: tutte le date del firmacopie

Dopo l’uscita dell’album, Kid Yugi sarà impegnato in una serie di incontri firma-copie:

Venerdì 30/1 – Milano, Mondadori (Piazza Duomo) – ore 17:00

– Milano, Mondadori (Piazza Duomo) – ore 17:00 Sabato 31/1 – Roma, Discoteca Laziale – ore 17:00

– Roma, Discoteca Laziale – ore 17:00 Domenica 1/2 – Bari, Feltrinelli (via Melo) – ore 16:00

– Bari, Feltrinelli (via Melo) – ore 16:00 Lunedì 2/2 – Lecce, Mondadori (via Felice Cavallotti 7/a) – ore 14:00

– Lecce, Mondadori (via Felice Cavallotti 7/a) – ore 14:00 Lunedì 2/2 – Taranto, Feltrinelli (via Federico di Palma) – ore 18:00

– Taranto, Feltrinelli (via Federico di Palma) – ore 18:00 Martedì 3/2 – Napoli, Feltrinelli (Stazione) – ore 16:00

– Napoli, Feltrinelli (Stazione) – ore 16:00 Mercoledì 4/2 – Firenze, Feltrinelli RED (Piazza Repubblica) – ore 17:00

– Firenze, Feltrinelli RED (Piazza Repubblica) – ore 17:00 Giovedì 5/2 – Bologna, Feltrinelli (Porta Ravegnana) – ore 16:00

– Bologna, Feltrinelli (Porta Ravegnana) – ore 16:00 Venerdì 6/2 – Verona, Feltrinelli (4 Spade) – ore 16:00

– Verona, Feltrinelli (4 Spade) – ore 16:00 Sabato 7/2 – Padova, Mondadori Bookstore (via Cavour) – ore 16:00

– Padova, Mondadori Bookstore (via Cavour) – ore 16:00 Domenica 8/2 – Varese, Varese Dischi – ore 16:00

– Varese, Varese Dischi – ore 16:00 Lunedì 9/2 – Torino, Feltrinelli CLN – ore 16:00

– Torino, Feltrinelli CLN – ore 16:00 Martedì 10/2 – Lucca, Sky Stone & Songs – ore 16:00

– Lucca, Sky Stone & Songs – ore 16:00 Mercoledì 11/2 – Palermo, Feltrinelli (via Cavour) – ore 17:00

– Palermo, Feltrinelli (via Cavour) – ore 17:00 Giovedì 12/2 – Catania, Feltrinelli (via Etnea) – ore 17:00

Foto articolo di Alessio Mariano