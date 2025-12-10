Kid Yugi annuncia “Anche gli eroi muoiono”: trailer con Filippo Timi e un concept che ribalta l’idea di eroe

Kid Yugi annuncia il nuovo album, Anche gli eroi muoiono, fuori a gennaio 2026.

Tra i dominatori discografici dello scorso anno, ora Kid Yugi torna a prendersi la scena e lo fa con un annuncio importante, quello dell’uscita del nuovo album intitolato Anche gli eroi muoiono fuori dal 30 gennaio 2026 per EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Una data che segna il ritorno di uno degli artisti più ascoltati degli ultimi anni: 20 dischi di platino, 14 ori, oltre 2 miliardi e mezzo di stream e un precedente lavoro, I nomi del diavolo, certificato 5 volte platino e presente in classifica da 91 settimane consecutive.

A corredo dell’annuncio, un trailer cinematografico che ha immediatamente acceso la conversazione online. In scena un funerale, con l’attore Filippo Timi protagonista di un monologo che introduce il nuovo concept del disco e prepara il terreno a un colpo di scena finale. Un’estetica che conferma ancora una volta come Yugi viva i suoi album come veri universi narrativi.

La camera segue gli ospiti attorno alla bara dell’artista. Silenzi, sguardi, simboli. Poi la voce di Filippo Timi, in un monologo che trovate a seguire in versione integrale:

“Cosa vuol dire essere un eroe?

Operare il bene con tutte le proprie forze risponderebbero i più.

Fallire miseramente in nome di un’utopia! tuonerebbero i malvagi.

Dare prova di coraggio e abnegazione di fronte a pericoli ed avversità intonerebbero gli accademici.

Ecco, tutte queste definizioni sono sbagliate, vecchie, obsolete, superate, adatte ad epoche passate, ad un mondo in cui la distinzione tra bene e male appariva netta e irriducibile.

La società contemporanea, quella dei consumi che promuove l’individualismo e glorifica l’egoismo, la società che ha sacrificato i valori della giustizia sostituendoli con quelli del merito, è riuscita ad amalgamare i due assoluti.

Ma quindi, se bene e male si somigliano, se l’essere umano opta per l’uno o per l’altro secondo un unico criterio, l’utilità, come possiamo noi riconoscere un eroe?

O, ancor peggio, è possibile che questo mondo non sia più capace di crearne?

Ecco che la civiltà ha sopperito a questi dilemmi nel modo più stupido e ingiusto: rendendoci tutti speciali. O almeno facendocelo credere.

Ci hanno insegnato che ognuno di noi è l’eroe della propria storia, che ognuno di noi è un predestinato, un talentoso, un genio mandato su questa terra per assolvere ad un compito divino.

In questo voi credete e in questo credo anch’io.

Ed ora più che mai la mia missione mi appare chiara, limpida come il cielo di marzo.

Io sono il vostro Memorandum.

E porto un unico messaggio:

ANCHE GLI EROI MUOIONO.”