10 Dicembre 2025

Kid Yugi annuncia “Anche gli eroi muoiono”: trailer con Filippo Timi e un concept che ribalta l’idea di eroe

Il nuovo album arriva a gennaio anticipato da un trailer che sembra un film.

Kid Yugi ritratto in primo piano per il nuovo album “Anche gli eroi muoiono”, foto di Alessio Mariano
Kid Yugi annuncia il nuovo album, Anche gli eroi muoiono, fuori a gennaio 2026.

Tra i dominatori discografici dello scorso anno, ora Kid Yugi torna a prendersi la scena e lo fa con un annuncio importante, quello dell’uscita del nuovo album intitolato Anche gli eroi muoiono fuori dal 30 gennaio 2026 per EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Una data che segna il ritorno di uno degli artisti più ascoltati degli ultimi anni: 20 dischi di platino, 14 ori, oltre 2 miliardi e mezzo di stream e un precedente lavoro, I nomi del diavolo, certificato 5 volte platino e presente in classifica da 91 settimane consecutive.

A corredo dell’annuncio, un trailer cinematografico che ha immediatamente acceso la conversazione online. In scena un funerale, con l’attore Filippo Timi protagonista di un monologo che introduce il nuovo concept del disco e prepara il terreno a un colpo di scena finale. Un’estetica che conferma ancora una volta come Yugi viva i suoi album come veri universi narrativi.

Copertina ufficiale del nuovo album di Kid Yugi “Anche gli eroi muoiono”

Un trailer che sembra un film: l’annuncio di “Anche gli eroi muoiono”

La camera segue gli ospiti attorno alla bara dell’artista. Silenzi, sguardi, simboli. Poi la voce di Filippo Timi, in un monologo che trovate a seguire in versione integrale:

“Cosa vuol dire essere un eroe?
Operare il bene con tutte le proprie forze risponderebbero i più.
Fallire miseramente in nome di un’utopia! tuonerebbero i malvagi.
Dare prova di coraggio e abnegazione di fronte a pericoli ed avversità intonerebbero gli accademici.

Ecco, tutte queste definizioni sono sbagliate, vecchie, obsolete, superate, adatte ad epoche passate, ad un mondo in cui la distinzione tra bene e male appariva netta e irriducibile.
La società contemporanea, quella dei consumi che promuove l’individualismo e glorifica l’egoismo, la società che ha sacrificato i valori della giustizia sostituendoli con quelli del merito, è riuscita ad amalgamare i due assoluti.

Ma quindi, se bene e male si somigliano, se l’essere umano opta per l’uno o per l’altro secondo un unico criterio, l’utilità, come possiamo noi riconoscere un eroe?

O, ancor peggio, è possibile che questo mondo non sia più capace di crearne?

Ecco che la civiltà ha sopperito a questi dilemmi nel modo più stupido e ingiusto: rendendoci tutti speciali. O almeno facendocelo credere.
Ci hanno insegnato che ognuno di noi è l’eroe della propria storia, che ognuno di noi è un predestinato, un talentoso, un genio mandato su questa terra per assolvere ad un compito divino.

In questo voi credete e in questo credo anch’io.
Ed ora più che mai la mia missione mi appare chiara, limpida come il cielo di marzo.

Io sono il vostro Memorandum.
E porto un unico messaggio:

ANCHE GLI EROI MUOIONO.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Kid Yugi (@kidyugiy3p)

Il concept: cosa aspettarsi dal nuovo album di Kid Yugi

Il nuovo progetto, come il precedente, nasce attorno a un’idea forte: l’eroe non è un personaggio mitologico, ma una persona comune che attraversa la propria storia fino al suo naturale epilogo. Se I nomi del diavolo raccontava il confine tra luce e oscurità, Anche gli eroi muoiono sembra indagare ciò che resta quando il mito svanisce.

Il confine labile tra bene e male, la società contemporanea, l’ossessione del merito e della performance, la fine delle utopie: tutti temi centrali nella scrittura di Yugi, che qui costruisce un nuovo universo tra letteratura, cinema, allegorie e citazioni pop.

Il trailer mette già in chiaro che l’album sarà un viaggio attraverso simboli, archetipi e fragilità, con un linguaggio che ribadisce quanto Kid Yugi sia oggi una delle penne più originali e riconoscibili della scena italiana.

Versioni fisiche, pre-order e contenuti speciali

A partire dal 10 dicembre sono disponibili in pre-ordine sullo shop ufficiale Universal:

  • Vinile FUNERALE EDITION (autografato e non)
  • CD (autografato e non)
  • Taccuino ufficiale dell’album, con testi e illustrazioni

I prodotti saranno poi disponibili in pre-order su tutte le piattaforme di vendita dischi a partire dall’11 dicembre.

Cerca su A.M.I.