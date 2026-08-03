Fabrizio Moro torna nei club con Non ho paura di niente Live 2026, la tournée autunnale che farà seguito ai concerti estivi. Tra ottobre e novembre il cantautore romano sarà protagonista di nove appuntamenti nei principali live club italiani, portando sul palco il nuovo album insieme ai brani che hanno segnato oltre venticinque anni di carriera. In questo articolo trovi il calendario completo delle date, le informazioni sui biglietti e la possibile scaletta del tour.

👉 Vai subito alla possibile scaletta del Club Tour 2026

Fabrizio Moro nei club: le date autunno 2026

Fabrizio Moro · Club Tour 2026 Data Città Biglietti 23 ott 2026 Padova

Hall Biglietti 24 ott 2026 Senigallia (AN)

Mamamia Biglietti 28 ott 2026 Milano

Fabrique Biglietti 31 ott 2026 Venaria Reale (TO)

Teatro della Concordia Biglietti 6 nov 2026 Firenze

Teatro Cartiere Carrara Biglietti 7 nov 2026 Bologna

Estragon Biglietti 12 nov 2026 Napoli

Casa della Musica, Federico I Biglietti 13 nov 2026 Molfetta (BA)

Eremo Club Biglietti 15 nov 2026 Catania

Land Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

I biglietti per i club partono da 49 euro più commissioni.

Il nuovo tour di Fabrizio Moro

Con Non ho paura di niente Live 2026, Fabrizio Moro porta nei club uno spettacolo che unisce il repertorio costruito in oltre venticinque anni di carriera ai brani del suo decimo album in studio, Non ho paura di niente. Dopo il tour estivo nelle piazze, la tournée autunnale offrirà un contesto più raccolto, pensato per valorizzare il rapporto diretto con il pubblico e l’impatto delle nuove canzoni.

Ad accompagnare il cantautore sul palco ci sono Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Il percorso di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro è uno dei cantautori più rappresentativi della scena italiana degli ultimi venticinque anni. Dopo l’esordio discografico, la svolta arriva nel 2007 con Pensa, brano vincitore della sezione Giovani del Festival di Sanremo e dedicato alle vittime della mafia.

Negli anni successivi costruisce un repertorio che alterna racconti sociali e brani autobiografici, pubblicando album come Domani, Pace, Figli di nessuno e il recente Non ho paura di niente. Nel 2018 conquista la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta con Non mi avete fatto niente, rappresentando poi l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Parallelamente all’attività di cantautore ha firmato brani per numerosi artisti italiani e ha intrapreso anche un percorso come regista cinematografico. Con il tour Non ho paura di niente Live 2026 porta dal vivo il nuovo album senza rinunciare ai brani che hanno accompagnato le diverse fasi della sua carriera.

La possibile scaletta del Club Tour 2026 di Fabrizio Moro

La scaletta ufficiale dei concerti nei club non è ancora stata comunicata. Di seguito riportiamo la possibile setlist, basata sul concerto del 15 luglio 2026 a Varallo Sesia, una delle date di Non ho paura di niente Live 2026. L’ordine dei brani potrebbe cambiare nel corso della tournée autunnale.

Fabrizio Moro · Possibile scaletta Club Tour 2026 # Brano 1 Non ho paura di niente 2 Simone spaccia 3 Ognuno ha quel che si merita 4 Figli di nessuno 5 Casa mia 6 L’eternità 7 Alessandra sarà sempre più bella 8 Non mi avete fatto niente 9 Superficiali 10 Eppure mi hai cambiato la vita 11 Sei tu 12 Sono solo parole 13 Il senso di ogni cosa 14 Sangue nelle vene 15 Scatole 16 In un mondo di stronzi 17 Soluzioni 18 Sono come sono 19 Libero 20 Pensa 21 Portami via 22 Parole, rumori e giorni 23 Niente da perdere 24 Pace

La scaletta potrebbe subire variazioni nel corso del Club Tour 2026.

Domande frequenti sul Club Tour 2026 di Fabrizio Moro

Quando parte il Club Tour 2026?

La tournée nei club prende il via il 23 ottobre 2026 dalla Hall di Padova.

Dove acquistare i biglietti?

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti è ufficiale?

No. La setlist pubblicata in questo articolo è una possibile scaletta, basata sui concerti del tour Non ho paura di niente Live 2026. Potrebbe essere modificata durante la tournée autunnale.