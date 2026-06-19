19 Giugno 2026
di
Lorenza Ferraro
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19 Giugno 2026

Safety Love 2026: a Roma musica e impegno sociale con Fabrizio Moro, Mara Sattei e Ambra Angiolini

L'evento, giunto alla terza edizione, sostiene i principi della Carta di Urbino dedicata a salute, sicurezza e benessere sul lavoro.

News di Lorenza Ferraro
Gli artisti annunciati per Safety Love 2026, la serata evento dedicata alla sicurezza sul lavoro in programma a Roma il 25 giugno.
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Giovedì 25 giugno a Roma, più precisamente in via della Conciliazione, si terrà la terrà edizione di Safety Love: una serata evento che coniuga intrattenimento e temi legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di raccogliere firme di adesione alla Carta di Urbino.

La salute, la sicurezza e il benessere sul lavoro sono aspetti centrali della vita di ciascuno di noi. Questioni fondamentali, spesso date per scontate, che meritano di essere raccontate anche attraverso linguaggi diversi, capaci di coinvolgere le persone e non soltanto di informarle“, ha dichiarato Massimo Bonelli.

Poi, ha aggiunto: “La musica, da questo punto di vista, ha un potere speciale, perché riesce a trasformare un valore collettivo in un’esperienza emotiva e condivisa. Safety Love nasce proprio per unire spettacolo e riflessione e riportare al centro dell’attenzione i valori della Carta di Urbino, principi che meritano di essere conosciuti, condivisi e promossi da tutti.

Farlo in una cornice straordinaria come Via della Conciliazione a Roma e, allo stesso tempo, attraverso il racconto televisivo dell’evento (che andrà in onda, prossimamente, in seconda serata su Rai 1), significa dare ancora più forza a un messaggio che riguarda ciascuno di noi e che parla di diritti, responsabilità e qualità della vita”.

Parole che fanno eco a quelle del Presidente Fondazione Rubes Triva Domenica Ruggiero: “La musica è fatta di emozioni. La vita e il lavoro anche. Safety Love nasce dall’idea che la sicurezza sul lavoro non sia un obbligo da rispettare, ma un valore da vivere e condividere.

Ogni scelta organizzativa deve mettere al centro la tutela della persona e di quelle emozioni che alimentano passione, creatività, relazioni e crescita. Attraverso la musica, che evoca sentimenti profondi, vogliamo ricordare che dietro ogni lavoratore c’è un individuo, una famiglia, una storia. Prendersi cura delle persone significa prendersi cura del futuro del Paese”.

Safety Love: il cast

Safety Love accompagnerà la quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, in programma a Roma dal 24 al 26 giugno presso la Sala Auditorium dell’Istituto Patristicum Augustinianum, e vedrà alternarsi sul palco, accompagnati dall’Orchestra Roma Sinfonietta, diretta dal Maestro Giovanni Cernicchiaro:

  • Ambra Angiolini
  • Dolcenera
  • Eddie Brock
  • Fabrizio Moro
  • Mara Sattei
  • Mari Froes
  • Paolo Belli
  • Simona Molinari
  • Stefania Bruno

Ognuno di loro darà voce a uno dei principi elencati nella Carta di Urbino, decalogo elaborato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva e dall’Osservatorio “Olympus” dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che ha come scopo quello di sollecitare una riflessione sulla tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora.

La conduzione della serata verrà invece affidata a Cesare Bocci, con la partecipazione di Monica Setta.

Safety Love è una serata organizzata da Fondazione Rubes Triva, con la produzione esecutiva di iCompany e la direzione artistica di Massimo Bonelli. Sponsor dell’iniziativa sono Hera S.p.A., Herambiente S.p.A., Fasda e Fonservizi; Partner Ama S.p.A., con il sostegno di Asia Napoli.

All Music Italia

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