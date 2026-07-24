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Oriana Meo
Caporedattore
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Simona Molinari in concerto nell’estate 2026: il Kairos Tour da Recco a Comacchio

Il calendario estivo si aggiorna con Avellino e comprende le due serate di Palermo e il live con Raphael Gualazzi a Masullas.

Tour di Oriana Meo
Locandina del Kairos Tour 2026 di Simona Molinari con le date dei concerti estivi
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Simona Molinari prosegue i concerti del Kairos Tour 2026 con le date in programma dal 25 luglio al 27 agosto. Il calendario aggiornato comprende otto appuntamenti tra festival e rassegne estive, compresa la nuova tappa del 3 agosto ad Avellino.

Tra gli appuntamenti spiccano le due serate di Palermo con l’Orchestra Jazz Siciliana e il concerto al Dromos Festival di Masullas con Raphael Gualazzi come special guest. L’ultima data attualmente annunciata è prevista il 27 agosto a Comacchio.

Simona Molinari concerti 2026: le date del Kairos Tour

Questo il calendario aggiornato del tratto estivo del tour.

Simona Molinari · Kairos Tour 2026
Data Città Biglietti
25 lug 2026 Recco (GE)
Lungomare Bettolo		 Info in aggiornamento
26 lug 2026 Sant’Elpidio a Mare (FM)
Sant’Elpidio Jazz		 Biglietti
29 lug 2026 Maiori (SA)
Teatro del Mare, Maiori Jazz & More		 Biglietti
3 ago 2026 Avellino
La Dogana		 Info in aggiornamento
5 ago 2026 Palermo
Con l’Orchestra Jazz Siciliana		 Biglietti
6 ago 2026 Palermo
Con l’Orchestra Jazz Siciliana		 Biglietti
8 ago 2026 Masullas (OR)
Dromos Festival, con Raphael Gualazzi		 Biglietti
27 ago 2026 Comacchio (FE)
Piazzetta Trepponti		 Biglietti
Per le date inserite in rassegne e festival l’accesso segue le modalità delle singole manifestazioni.

La data di Avellino è l’ultimo inserimento nel calendario. Il doppio appuntamento di Palermo è previsto con l’Orchestra Jazz Siciliana, mentre a Masullas sarà presente Raphael Gualazzi come special guest.

Il Kairos Tour 2026 tra festival e rassegne jazz

Il tratto finale del tour attraversa Liguria, Marche, Campania, Sicilia, Sardegna ed Emilia-Romagna. Gli appuntamenti si svolgono tra spazi all’aperto, festival jazz e rassegne estive, dal Lungomare Bettolo di Recco alla Piazzetta Trepponti di Comacchio.

Il percorso live di Simona Molinari

Simona Molinari ha sviluppato il proprio percorso tra jazz, swing, pop e canzone d’autore. Anche il Kairos Tour mantiene al centro la dimensione dal vivo, affiancando alle date del tour collaborazioni con orchestre e ospiti.

L’INTERVISTA

“Di musica non ci si ammala, di popolarità sì”. Simona Molinari ha raccontato il suo rapporto con il mestiere e con i numeri a SPOT | Il Podcast: ascolta la puntata.

Biglietti e prevendite dei concerti

I collegamenti alle biglietterie disponibili sono raccolti nella tabella qui sopra. Per i concerti di Recco e Avellino le fonti ufficiali non indicano al momento un link diretto alla prevendita: questa pagina verrà aggiornata appena disponibile.

FAQ, Simona Molinari Kairos Tour 2026

Quante date ha il Kairos Tour di Simona Molinari?

Il tratto estivo conta otto appuntamenti, dal 25 luglio 2026 a Recco al 27 agosto 2026 a Comacchio.

In quali date Simona Molinari canta con ospiti?

A Palermo, il 5 e 6 agosto, il concerto è con l’Orchestra Jazz Siciliana. A Masullas, l’8 agosto al Dromos Festival, sarà presente Raphael Gualazzi come special guest.

Come acquistare i biglietti dei concerti di Simona Molinari?

Ogni data ha una propria biglietteria, raggiungibile dalla tabella del calendario. Le tappe di Recco e Avellino non hanno ancora un canale di prevendita indicato.

All Music Italia

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