Battiti Live 2026, il cast della quarta puntata. Giovedì 23 luglio va in onda in prima serata su Canale 5 la quarta delle cinque serate di TIM Battiti Live 2026, registrate a Trani. Alla conduzione Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. In questa pagina trovate tutti i cantanti che si esibiscono nel corso della serata, con i brani che portano sul palco.
DIRETTA Questa pagina viene aggiornata durante la messa in onda: i brani di ogni artista vengono inseriti in tabella esibizione dopo esibizione.
Battiti Live 2026, la scaletta della quarta puntata
Venti artisti sul palco di Piazza Quercia, dai nomi da classifica alle nuove leve. Ecco chi si esibisce.
|Artista
|Brano
|Annalisa
|In aggiornamento
|Tommaso Paradiso
|In aggiornamento
|The Kolors
|In aggiornamento
|Serena Brancale
|In aggiornamento
|Fred De Palma
|In aggiornamento
|Elettra Lamborghini
|In aggiornamento
|Ditonellapiaga
|In aggiornamento
|Francesco Gabbani
|In aggiornamento
|Samurai Jay
|In aggiornamento
|LDA e Aka 7even
|In aggiornamento
|Fabio Rovazzi
|In aggiornamento
|Gabry Ponte
|In aggiornamento
|Welo con Anna Tatangelo
|In aggiornamento
|Francesca Michielin
|In aggiornamento
|Grelmos
|In aggiornamento
|Dolcenera
|In aggiornamento
|Federica Abbate
|In aggiornamento
|Mew
|In aggiornamento
|Petit
|In aggiornamento
|Elena D’Elia
|In aggiornamento
Le esibizioni on the road della quarta puntata
Come da format, la serata è arricchita dalle performance registrate fuori dal palco principale. Le tappe di questa puntata sono Martina Franca, Bari e Alberobello.
Battiti Live 2026: quando va in onda la prossima puntata
La quinta e ultima puntata di Battiti Live 2026 va in onda giovedì 30 luglio in prima serata su Canale 5. Ogni serata è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.
Battiti Live 2026: dove è stato registrato e la regia
Le cinque puntate di Battiti Live 2026 sono state registrate a Trani, in Piazza Quercia, dal 24 al 28 giugno, e vanno in onda su Canale 5 in prima serata, in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Le serate sono arricchite dalle performance on the road registrate in diverse località pugliesi. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.
Le puntate precedenti: prima puntata · seconda puntata · terza puntata.