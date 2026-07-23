Battiti Live 2026, il cast della quarta puntata. Giovedì 23 luglio va in onda in prima serata su Canale 5 la quarta delle cinque serate di TIM Battiti Live 2026, registrate a Trani. Alla conduzione Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. In questa pagina trovate tutti i cantanti che si esibiscono nel corso della serata, con i brani che portano sul palco.

DIRETTA Questa pagina viene aggiornata durante la messa in onda: i brani di ogni artista vengono inseriti in tabella esibizione dopo esibizione.

Battiti Live 2026, la scaletta della quarta puntata

Venti artisti sul palco di Piazza Quercia, dai nomi da classifica alle nuove leve. Ecco chi si esibisce.

Battiti Live 2026 · Quarta puntata, 23 luglio Artista Brano Annalisa In aggiornamento Tommaso Paradiso In aggiornamento The Kolors In aggiornamento Serena Brancale In aggiornamento Fred De Palma In aggiornamento Elettra Lamborghini In aggiornamento Ditonellapiaga In aggiornamento Francesco Gabbani In aggiornamento Samurai Jay In aggiornamento LDA e Aka 7even In aggiornamento Fabio Rovazzi In aggiornamento Gabry Ponte In aggiornamento Welo con Anna Tatangelo In aggiornamento Francesca Michielin In aggiornamento Grelmos In aggiornamento Dolcenera In aggiornamento Federica Abbate In aggiornamento Mew In aggiornamento Petit In aggiornamento Elena D’Elia In aggiornamento I brani vengono inseriti durante la messa in onda, esibizione dopo esibizione.

Le esibizioni on the road della quarta puntata

Come da format, la serata è arricchita dalle performance registrate fuori dal palco principale. Le tappe di questa puntata sono Martina Franca, Bari e Alberobello.

Battiti Live 2026: quando va in onda la prossima puntata

La quinta e ultima puntata di Battiti Live 2026 va in onda giovedì 30 luglio in prima serata su Canale 5. Ogni serata è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Battiti Live 2026: dove è stato registrato e la regia

Le cinque puntate di Battiti Live 2026 sono state registrate a Trani, in Piazza Quercia, dal 24 al 28 giugno, e vanno in onda su Canale 5 in prima serata, in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Le serate sono arricchite dalle performance on the road registrate in diverse località pugliesi. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

Le puntate precedenti: prima puntata · seconda puntata · terza puntata.