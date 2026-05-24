Federica Abbate torna con un nuovo singolo, dal titolo Superman. Il brano è disponibile negli store digitali dal 29 maggio 2026 per Atlantic Records / Warner Music Italy. La sua uscita è stata anticipata da teaser social che avevano fatto pensare a un matrimonio imminente. La cantautrice milanese ha però svelato il mistero.

Federica Abbate smonta il mito del “principe azzurro” con “Superman”

Con il nuovo brano, Federica Abbate affronta una fase personale fatta di dubbi e domande aperte. Il cuore del pezzo sta proprio lì: nel momento in cui si pensa di dover avere tutto chiaro nella vita, in realtà si scopre di non sapere davvero chi si è o dove si sta andando.

Superman è una canzone che parla di fragilità e di insicurezze. Racconta il tentativo, spesso istintivo, di cercare conferme nelle relazioni e nelle persone, finendo però dentro rapporti emotivamente sbilanciati. Una riflessione che la cantautrice affronta con il suo stile diretto e con una buona dose di autoironia.

“‘Superman’ è la cronaca, il diario della fase di insicurezza nella vita di una ragazza che ripone (sbagliando) le conferme di quella che è e del suo valore all’esterno, per accorgersi alla fine che non esiste nessuno che possa ‘salvarla’ o ‘validarla’ se non se stessa. E, sdrammatizzando la situazione, si accorge che non esiste proprio nessun ‘Superman’, è solo un personaggio frutto della sua fantasia. E ci ride su”, racconta l’artista.

Il matrimonio di Federica Abbate era una messa in scena

Negli ultimi giorni, Federica Abbate aveva seminato indizi sui social facendo pensare a nozze imminenti: un anello, un abito da sposa, inviti condivisi con amici artisti e persino Clara e Sarah Toscano nel ruolo di damigelle.

La svolta è arrivata con un trailer pubblicato su Instagram, in cui compare Sal Da Vinci nelle vesti di celebrante. Nel video, la cantautrice ammette di aver “fatto un casino”, rivelando così che quello che sembrava un annuncio personale, era in realtà l’anticipazione del nuovo singolo.

“Superman” apre una nuova fase

Il singolo conferma una delle caratteristiche più riconoscibili della scrittura di Federica Abbate: raccontare relazioni, fragilità e sentimenti con un linguaggio vicino alla sua generazione e con uno sguardo diretto ed anche autoironico.

Per la cantautrice si tratta di un nuovo tassello di una fase artistica iniziata quest’anno con il brano Rondine, arrivato dopo i singoli Tilt e Hooligan. Parallelamente, Federica continua il suo lavoro come una delle autrici più prolifiche del pop italiano: dopo aver firmato più brani in gara al Festival di Sanremo negli ultimi anni, anche nel 2026 ha conquistato i vertici della classifica autoriale con due brani ai primissimi posti, incluso quello che ha vinto la kermesse.

Con Superman, però, il racconto torna su di lei per domandarsi che cosa succede quando si smette di aspettare qualcuno che possa salvarci e per ricordarci che in amore non esistono supereroi.