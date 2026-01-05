Autori più certificati del 2025: da Tropico a Federica Abbate, chi firma i successi dell’anno?

Quando si parla di classifiche e certificazioni, l’attenzione va quasi sempre agli interpreti. Il lavoro degli autori, invece, tende a restare sullo sfondo. Eppure il 2025 ha confermato quanto songwriter e producer siano centrali nella costruzione dei successi della musica italiana. Da chi firma i brani più ascoltati a chi lavora dietro le quinte per più artisti, le certificazioni FIMI dell’anno raccontano anche – e soprattutto – una storia di penne e studi di produzione.

In questo articolo analizziamo gli autori più certificati del 2025, considerando esclusivamente songwriter e producer che non risultano accreditati come interpreti nelle schede ufficiali dei brani. Una distinzione fondamentale, che separa il lavoro autoriale puro da quello degli artisti che compaiono anche come cantanti.

Nel calcolo abbiamo considerato esclusivamente il valore delle certificazioni ottenute nel corso del 2025. Non conta la data di pubblicazione dei brani, ma solo quante unità sono state certificate nell’anno.

La Top20 degli autori più certificati del 2025

Di seguito la Top20 degli autori più certificati del 2025, ordinata in base al valore complessivo delle certificazioni dell’anno. La classifica prende in considerazione esclusivamente songwriter e producer che non figurano come interpreti nelle schede ufficiali.