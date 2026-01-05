5 Gennaio 2026
Certificazioni FIMI
Autori più certificati del 2025: da Tropico a Federica Abbate, chi firma i successi dell’anno?

La classifica FIMI 2025 dei songwriter e producer più certificati: Top20, numeri e brani chiave dell’anno

Autori più certificati FIMI 2025: Davide Petrella, Federica Abbate e Stefano Tognini
Quando si parla di classifiche e certificazioni, l’attenzione va quasi sempre agli interpreti. Il lavoro degli autori, invece, tende a restare sullo sfondo. Eppure il 2025 ha confermato quanto songwriter e producer siano centrali nella costruzione dei successi della musica italiana. Da chi firma i brani più ascoltati a chi lavora dietro le quinte per più artisti, le certificazioni FIMI dell’anno raccontano anche – e soprattutto – una storia di penne e studi di produzione.

In questo articolo analizziamo gli autori più certificati del 2025, considerando esclusivamente songwriter e producer che non risultano accreditati come interpreti nelle schede ufficiali dei brani. Una distinzione fondamentale, che separa il lavoro autoriale puro da quello degli artisti che compaiono anche come cantanti.

Nel calcolo abbiamo considerato esclusivamente il valore delle certificazioni ottenute nel corso del 2025. Non conta la data di pubblicazione dei brani, ma solo quante unità sono state certificate nell’anno.

La Top20 degli autori più certificati del 2025

Di seguito la Top20 degli autori più certificati del 2025, ordinata in base al valore complessivo delle certificazioni dell’anno. La classifica prende in considerazione esclusivamente songwriter e producer che non figurano come interpreti nelle schede ufficiali.

  1. Tropico (Davide Petrella) – 1.200.000
  2. Zef (Stefano Tognini) – 1.100.000
  3. Federica Abbate – 1.100.000
  4. Pierfrancesco Pasini – 900.000
  5. Sixpm (Andrea Ferrara) – 800.000
  6. Cripo (Nicola Lazzarin) – 700.000
  7. Michelangelo (Michele Zocca) – 700.000
  8. Jacopo Ettorre – 650.000
  9. Marz (Alessandro Pulga) – 600.000
  10. Riccardo Fabbriconi (Blanco) – 600.000
  11. Alessandro La Cava – 600.000
  12. Drillonaire (Diego Vincenzo Vettraino) – 600.000
  13. JULI (Julien Boverod) – 600.000
  14. 2nd Roof (Pietro Miano) – 500.000
  15. Davide Simonetta – 500.000
  16. okgiorgio (Giorgio Pesenti) – 450.000
  17. Marco Paganelli – 450.000
  18. Gow Tribe (Matteo Ciceroni) – 400.000
  19. Paolo Santo (Paolo Antonacci) – 400.000
  20. Daniele Nelli – 400.000
