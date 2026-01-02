2 Gennaio 2026
Casadilego: “dimenticato” X Factor riparte dal primo album “Silenzio (tutto di me)”

Un disco nato dalla ricerca di una dimensione autentica, lontano dalla velocità del mercato.

Casadilego ritratta dal fotografo Alberto D'Andrea per il lancio del primo album.
Dopo un lungo periodo di ricerca e consapevolezza, CASADILEGO annuncia finalmente il suo primo album ufficiale. Il disco, intitolato SILENZIO (TUTTO DI ME), uscirà venerdì 9 gennaio 2026 per OTR Live / ADA Music Italy. Un debutto atteso che nasce dall’esigenza di sottrarsi alle logiche dell’urgenza per trovare una dimensione artistica autentica.

Vincitrice della 14a edizione di X Factor, Elisa Coclite (in arte Casadilego) ha scelto il silenzio come spazio creativo, trasformando l’attesa in una forma musicale che mescola folk americano, britannico e irlandese con l’elettronica analogica. Questo album è il frutto di un cammino consapevole, iniziato sin dall’infanzia con lo studio della musica classica e del pianoforte.

Dalle collaborazioni internazionali al teatro

In questi anni, Casadilego non è rimasta ferma, ma ha costruito un bagaglio di esperienze che ne confermano lo spessore artistico. Ha incantato il pubblico duettando con Ed Sheeran e ha portato la sua musica dal vivo in apertura a icone come Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Ben Harper e Asaf Avidan.

Oltre alla musica, ha esplorato nuovi linguaggi: è stata protagonista nel film My Soul Summer di Fabio Mollo ed è stata scelta da Valter Malasti come co-protagonista della versione italiana di Lazarus, l’opera rock di David Bowie, dove ha recitato per oltre cinquanta date al fianco di Manuel Agnelli e Michela Lucenti.

Copertina ufficiale dell'album Silenzio (tutto di me) di Casadilego fuori il 9 gennaio.

SILENZIO (TUTTO di me), il disco di casadilego

Il titolo dell’album nasce da una delle tracce del disco dove il silenzio è inteso come spazio che può essere assenza ma anche totalità. In un mondo che richiede velocità, Casadilego ha deciso di fermarsi per raccontare il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, toccando temi come la libertà e le solitudini, con lo sfondo del verde dell’Abruzzo, sua terra d’origine.

La tracklist

Ecco i titoli dei brani inclusi in SILENZIO (tutto di me):

  • K
  • Verdeforesta
  • Stare svegli
  • Silenzio
  • Più facile
  • Dimmi
  • Alberi
  • Posto nuovo
  • How Things Change

Il progetto restituisce l’essenza di un percorso costruito con cura, lontano dalle pressioni e vicino alle emozioni, segnando l’inizio di un cammino dove il silenzio diventa finalmente voce.

Foto di copertina articolo di Alberto D’Andrea

 

