Casadilego torna con il singolo “Posto Nuovo”: l’inizio di un percorso profondo e autentico

Casadilego – Posto Nuovo testo e significato del nuovo singolo della cantautrice Elisa Coclite, vincitrice di X Factor Italia 2020.

Dopo essersi presa del tempo, la giovane cantautrice torna con una maggiore consapevolezza e la volontà di iniziare un nuovo progetto seguendo un percorso autentico e intimo, alla ricerca di sé stessa.

Dopo la partecipazione nel 2023 al musical “Lazarus“, insieme a Manuel Agnelli, quest’estate è stata impegnata come Opening Act durante tutto il tour di Daniele Silvestri, e proprio su questo palco, il 2 settembre, sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo il suo nuovo singolo in uscita oggi.

casadilego – posto nuovo: significato del brano

Questo nuovo brano, realizzato insieme al produttore Dani Castelar, nasce a seguito di un incontro speciale, e dopo un periodo di silenzio, dove l’artista si è presa del tempo per capire da dove ripartire, cercando di trovare e scrivere della versione più vera di sé, senza dare troppo peso alle pressioni del mondo esterno.

Casadilego descrive così il suo nuovo inizio proprio partendo da questo brano:

“Posto Nuovo nasce da un incontro che mi ha curato il cuore e ridonato i sogni ed è una bella coincidenza che sia stato proprio questo il primo brano a cui abbiamo lavorato, perché racconta dove sono arrivata cercando quello che mi faceva stare bene, che non è la cima o il traguardo, ma un presente nel quale posso dirmi di nuovo felice.”

Casadilego posto nuovo testo

passerà ma lascia che ti cadano quei mostri dagli occhi

pianterò un giardino per guardarlo crescere coi suoi tempi

brucerà, sì brucerai, ma scaldati fin quando puoi opporti

rimani lì

sai che ti ho cercato in ogni idea

guardarti nascondere le mie

in un posto nuovo

che cosa ti aspetti da me

che sono in un bad trip da un po’

tirami fuori da me

prima che molli la presa

che qui

non c’è

più nessuno e

più nessuno a

salvarmi da me

devo salvarmi da me

in un posto nuovo

torneranno dentro la tua stanza tutti i tuoi fantasmi

appassiranno i fiori senza pioggia se nemmeno più piangi

ti spoglierai, sì resterai inerme tra i tuoi silenzi

rimani lì

sai che ti ho cercato in ogni idea

lasciarti nascondere le mie

e se perderai il senso in un’idea

lascia che lo trovi nelle mie

in un posto nuovo