Certificazioni FIMI settimana 1, le prime del 2026: da Rkomi a Elodie, da Grignani a Ramazzotti

La prima rilevazione del 2026 conferma la forza dei grandi cataloghi e dei progetti più longevi

Certificazioni FIMI settimana 1, lunedì 5 gennaio. La prima rilevazione del 2026 apre il nuovo anno nel segno della continuità, con risultati che confermano la forza di progetti già consolidati e la tenuta di brani che hanno accompagnato gli ultimi mesi del 2025. Tra i protagonisti spiccano Rkomi, Guè, Elodie e Sfera Ebbasta.

Un avvio d’anno che premia soprattutto la longevità: album che continuano a macinare certificazioni importanti e singoli che consolidano il proprio percorso sul mercato, in un equilibrio tra urban, pop e grandi cataloghi.

Di seguito le soglie in vigore per l’anno 2026 (invariate rispetto al 2025) per le certificazioni di singoli e album:

  • Singoli: Oro 50.000 copie / Platino 100.000 copie
  • Album e EP: Oro 25.000 copie / Platino 50.000 copie

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 1 – Singoli internazionali

Per il fronte internazionale, SOMBR raggiunge il disco d’oro con BACK TO FRIENDS, brano pubblicato il 27 dicembre 2024.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 1 – Album internazionali

Settimana significativa anche per il catalogo internazionale. I DAFT PUNK raggiungono il disco di platino con DISCOVERY, confermando la longevità (è stato pubblicato nel 2001) di uno degli album più influenti della musica elettronica. Traguardo analogo per BENSON BOONE, che ottiene il platino con FIREWORKS & ROLLERBLADES (5/04/2024).

Tra le certificazioni d’oro figurano invece SIA con EVERYDAY IS CHRISTMAS e 21 SAVAGE & METRO BOOMIN con SAVAGE MODE II.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 1 relative alla musica italiana.

