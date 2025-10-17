Federica Abbate canta un amore travolgente nel singolo “Hooligan”

Federica Abbate pubblica il nuovo singolo Hooligan, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 17 ottobre 2025. Il brano (Warner Music Italy) descrive un amore passionale e senza logica, tanto da diventare travolgente.

Dopo il singolo Tilt, Federica compie un ulteriore passo nel suo percorso musicale. Da anni tra le autrici più affermate della scena italiana, con questo nuovo brano mostra una sfumatura inedita di sé: energica, istintiva, libera. Conferma però la sua cifra stilistica di saper trasformare in musica le emozioni.

In Hooligan, Federica Abbate esprime un’energia viscerale che non si può controllare e che porta a rischiare tutto. Racconta una passione irrazionale e senza freni, paragonabile a quella che da sempre alimenta il rapporto dell’artista con la musica.

A proposito della canzone, Federica afferma: “Hooligan è una canzone d’amore passionale, il motore primario è il desiderio, e tra il desiderante e l’oggetto del desiderio c’è un moto continuamente discontinuo. È una sorta di rincorsa continua che non raggiunge mai un punto di arrivo, ma mantiene uno stato di perenne instabilità e dinamismo”.

Ed ancora, aggiunge: “È un tipo di amore “cieco”, totalmente trascinato dall’emotività, dove la parte logica e razionale quasi non interviene… un istinto viscerale quasi simile a quello materno. È lo stesso sentimento che ho sempre provato per la musica, parte fondamentale della mia identità”.

La potenza e l’emotività contenute in Hooligan sono espresse anche graficamente attraverso la cover del brano. Il colore chiave è il blu elettrico, simbolo di forza magnetica ed esplosiva.

“Hooligan” di Federica Abbate, il testo

Mentre tu mi dici che andrà a finire male

Io vado giù in apnea per respirare

La paura è tagliarmi le mani, ma ti vorrei stringere

Mandare tutti i miei piani all’inferno e morire dal ridere

E non pensare domani come se

Tra di noi esistessi solo te (solo te)

Ma tu credi sia facile per me inutile

Stare qui a raccontarci favole

La paura è tagliarmi le mani ma ti vorrei stringere

Mandare tutti i miei piani all’inferno e morire dal ridere

Anche se costasse l’anima

Anche se finirà

Anche se questa chance fosse l’ultima

E la voce se ne va Noi gridiamo forte come gli hooligan hooligan hooligan hooligan

Fino a farci male come gli hooligan hooligan hooligan hooligan

E tratteniamo il respiro come se (come se)

Prima o poi parte in colpo un questa russian roulette

Non è un gioco per quelli come me, come te

Solo fuoco ti giuro solo che

Non so dirti davvero tra noi due chi è più bravo a fingere

Ci salveremo la pelle ma avremo un pensiero da uccidere

Anche se costasse l’anima

Anche se finirà

Anche se questa chance fosse l’ultima

E la voce se ne va Noi gridiamo forte come gli hooligan hooligan hooligan hooligan

Fino a farci male come gli hooligan hooligan hooligan hooligan

Lo so già non se ne andrà finchè ci farà fottere la testa un’altra idea stupida

E se è un errore qualunque sia il prezzo io lo pagherei

Anche se costasse l’anima

Anche se finirà

Anche se questa chance fosse l’ultima

E la voce se ne va Noi gridiamo forte come gli hooligan hooligan hooligan hooligan

Fino a farci male come gli hooligan hooligan hooligan hooligan