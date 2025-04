Federica Abbate apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico con “Tilt”, il suo atto di liberazione

Federica Abbate, Tilt: testo e significato del nuovo singolo della cantautrice

A distanza di un anno e mezzo da Canzoni per altri, il suo ultimo progetto discografico come artista, Federica Abbate torna con Tilt (Warner Music Italy), il nuovo singolo in uscita venerdì 18 aprile. Il brano è già disponibile per il pre-save QUI.

Con Tilt, Federica Abbate apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico, segnando un’evoluzione: dopo aver scritto per i più importanti nomi della musica italiana, sceglie di rimettere al centro la propria voce e visione, con una nuova consapevolezza e autenticità.

Ad accompagnare il singolo c’è una cover grafica densa di simboli che riflettono l’universo artistico della cantautrice: l’occhio di un piccione, metafora di volatilità e resilienza e che esprime il coraggio e la capacità di elevarsi, un semaforo, un albero e un fiore che rappresentano rispettivamente la città e la campagna, due anime contrastanti ma complementari del mondo di Federica Abbate.

Queste due anime rappresentano Milano, dove vive e lavora immersa nell’industria musicale, e la campagna, rifugio personale dove coltiva un legame più intimo con sé stessa e con la musica. Infine è presente il pianoforte, lo strumento che l’ha sempre accompagnata e che resta al centro della sua espressione musicale.

FEDERICA ABBATE, “TILT”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Tilt è un inno alla libertà interiore, ispirato al significato figurato dell’espressione “andare in tilt”, ovvero una condizione di confusione mentale, un’interruzione improvvisa.

Nel brano, Federica Abbate esplora il concetto di non rimanere intrappolati in situazioni che non ci appartengono più ma che, per paura di interrompere, continuiamo a sostenere. Si parla quindi del “tilt” come atto di liberazione, un’improvvisa scarica emotiva che ci riconnette all’essenza più vera di sé, dove proprio nel caos nasce la possibilità di rinascere.

La cantautrice racconta: «Tilt è un brano che ho scritto per me. Andare in tilt per me significa essere vivi e non costringerci mai a rimanere intrappolati in una forma o in qualcosa che ci spegne e ci impedisce di sentirci liberi».

«Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà sta nel coraggio di rompere gli schemi, di mandare appunto tutto in tilt, anche a costo di attraversare il “dolore”, che a volte è una condizione necessaria per guarire».

FEDERICA ABBATE, “TILT”: TESTO DEL BRANO

Il testo sarà disponibile da venerdì 18 aprile.