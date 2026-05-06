6 Maggio 2026
di
Lorenza Ferraro
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6 Maggio 2026

LDA e Aka 7even tornano con “Santa”: un racconto intimo e sospeso dal ritmo latino

Il brano è attraversato da una malinconia sottile, con immagini semplici e quotidiane che dipingono piccole istantanee di una relazione finita.

News di Lorenza Ferraro
LDA e Aka 7even presentano il nuovo singolo Santa
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LDA e Aka 7even, Santa: testo e significato del nuovo singolo.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Poesie Clandestine, brano che è stato certificato disco d’oro, LDA e Aka 7even tornano con un nuovo singolo, Santa, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 8 maggio.

Scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, il brano si inserisce nel percorso che i due artisti hanno iniziato a tracciare con l’album Poesie Clandestine, composto da dieci brani che parlano d’amore, con sonorità che affondano le proprie radici nella musica napoletana e nel cantautorato italiano, aprendosi anche a influenze un po’ più moderne.

LDA e Aka 7even, “Santa”: significato e testo del brano

Un po’ come Poesie Clandestine, Santa prende forma dalla connessione umana, ancor prima che artistica, tra LDA e Aka 7even, attualmente impegnati – in giro per l’Italia – con il loro Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026.

Il brano si apre con un sound dal ritmo latino, in cui la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Di fatto, il testo è attraversato da una malinconia sottile, con immagini semplici e quotidiane che riescono a dipingere piccole istantanee di una relazione finita, ma che ancora vive nei dettagli e nei ricordi.

Santa si fonda dunque su un contrasto netto tra la musica, che richiama le atmosfere estive, i balli sulla spiaggia e i falò sotto le stelle, e il testo, che dà voce a un racconto intimo e sospeso, che parla di un legame difficile da spezzare nonostante tutto.

Cover di "Santa", il nuovo singolo di LDA e Aka 7even

TESTO DEL BRANO

Il testo di Santa sarà disponibile a partire da venerdì 8 maggio.

Foto di copertina a cura di Mario Miccione

All Music Italia

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