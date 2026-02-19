“Poesie Clandestine”, LDA & Aka 7even: “L’amore? Un potente strumento di difesa”

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, dopo i rispettivi debutti nel 2023 (Se Poi Domani) e nel 2022 (Perfetta Così), LDA & Aka 7even portano al Festival di Sanremo 2026 le loro Poesie Clandestine.

Prodotto da Noya e scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, il brano “parla di un amore carnale e viscerale“, intenso ma sfuggente, che non riesce mai a trovare una forma stabile, pur venendo vissuto con assoluta pienezza.

LDA & AKA 7EVEN, “POESIE CLANDESTINE”: da sanremo 2026 al joint album

Il brano in gara al Festival di Sanremo 2026 dà il nome e fa da apripista al nuovo joint album di LDA & Aka 7even, che sarà disponibile sia in digitale che in formato CD e CD autografato a partire da venerdì 6 marzo (qui il pre-order).

Composto da dieci tracce, che esplorano il tema dell’amore, il disco prende forma dalla profonda connessione umana, ancor prima che artistica, tra i due Luca: una connessione cresciuta nel tempo tra vicinanza, vita condivisa e uno scambio spontaneo e continuo di suoni, idee e prospettive.

Ed ecco che Poesie Clandestine nasce proprio tra le mura di casa, in mondo del tutto spontaneo e naturale, attingendo a sonorità che affondano le proprie radici nella musica napoletana e nel cantautorato italiano, aprendosi però a influenze più moderne.

“POESIE CLANDESTINE”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del disco:

Poesie Clandestine Ultimo Ballo La fine del mondo Maledetta voglia di te Mi ricordi lei Nera Malinconia Non so dire addio Stupide Parole Nun è over Andamento Lento con Tullio De Piscopo

SANREMO 2026: “POESIE CLANDESTINE”, L’INTERVISTA A LDA & AKA 7EVEN

Durante l’intervista LDA & Aka 7even ci hanno parlato del brano con cui prenderanno parte – in gara tra i Big – al Festival di Sanremo 2026, ma anche di Andamento Lento, iconico brano firmato da Tullio De Piscopo che hanno scelto di interpretare insieme al Maestro stesso durante la serata dedicata ai duetti e alle cover.

Ma non è tutto! I due artisti ci hanno infatti raccontato anche la genesi del loro nuovo joint album, che hanno scritto e registrato in appena 16 giorni, mettendo per un attimo in stand-by i rispettivi progetti solisti per dedicarsi a questo nuovo capitolo, che sembra già proiettato ai live.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nel Sanremo di LDA & Aka 7even.

Foto di copertina a cura di Antonio De Masi