Sanremo 2023: LDA in gara al Festival con Se poi domani

Sanremo 2023 LDA Se poi domani testo e significato del brano che vede il debutto in gara al Festival del talento reso noto al grande pubblico da Amici 21.

A febbraio Luca D’Alessio, questo il vero nome di LDA che, come è noto è figlio di Gigi (con polemiche annesse di cui abbiamo parlato in questo articolo) parteciperà per la prima volta in gara al Festival di Sanremo.

Luca ci arriva con all’attivo un EP, un singolo certificato con il disco di platino, Quello che fa male, e uno con il disco d’oro, Bandana.

L’ALBUM

In concomitanza con il Festival LDA pubblicherà il suo secondo progetto discografico a cui faranno seguito tre appuntamenti live:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA (precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)

Sanremo 2023 LDA Se poi domani significato e autori del brano

LDA è anche autore del brano che presenterà in gara.

Sanremo 2023 LDA Se poi domani testo

In arrivo prossimamente