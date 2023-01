LDA annuncia titolo e data di uscita di “Quello che fa bene”, il nuovo album

LDA, ormai prossimo al debutto sul palco del Festival di Sanremo, annuncia l’uscita di Quello che fa bene, il suo album, “il primo vero album” come lo definisce lui stesso.

Queste le parole postate da Luca nello svelare la copertina del disco:

“QUELLO CHE FA BENE “ il mio primo vero album sarà fuori il 17/02.

Link in bio per il Pre-Save⚡️

Aaah poi un’altra cosa…

Potete Pre-salvare anche “ Se Poi Domani “ il mio brano in gara a Sanremo 2023 sempre cliccando il link in bio o nelle storie❤️⚡️

Il vostro Luchino…”

Esce quindi venerdì 17 febbraio per Columbia/Sony Music Italy, Quello che fa bene nuovo album che conterrà il singolo in gara a Sanremo, Se poi domani.

Il pezzo in gara al Festival è stato scritto da LDA e da Alessandro Caiazza e composta da Francesco D’Alessio e dallo stesso artista. LDA ne parla così:

“Se poi domani è una canzone romantica scritta in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole.“

Riguardo al disco aggiunge:

“Se poi domani è una ballad d’amore per eccellenza, ma nell’album sono presenti tante sonorità e generi musicali diversi: Il tema principale è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico!”

Ricordiamo che LDA sarà live ad aprile. Ecco gli appuntamenti prodotti da Friends & Partners insieme a GGD:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI (precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA (precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)







Foto di Cosimo Buccolieri