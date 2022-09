In attesa dei live di dicembre LDA conquista il disco d’oro con “Bandana” e lo dedica alla madre

In attesa di nuova musica Luca D’Alessio, LDA, continua a portare a casa ottimi risultati. Il cantautore, reso noto al grande pubblico grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha infatti conquistato il disco d’oro per il singolo estivo Bandana.

Il percorso di Luca è iniziato come per tanti ragazzi della sua età (LDA ha 19 anni) pubblicando singoli in digitale. Quest’anno l’ingresso nel talent di Canale 5 ha permesso di farlo conoscere meglio, non solo come artista, ma anche come persona. Un ragazzo grato alla vita per l’eredità artistica che gli è stata concessa (Luca è figlio di Gigi D’Alessio) ma determinato nel seguire il proprio percorso libero di sbagliare.

LDA nell’edizione 2021/2022 di Amici è stato il primo artista a conquistare una certificazione, il disco di platino con il singolo Quello che fa male nel 2021, quando le soglie FIMI per il platino corrispondevano a 50.000 unità. Il risultato sarebbe comunque stato confermato quando, a inizio 2022, le soglie sono state alzate a 100.000 copie.

Ad oggi infatti il brano, di recente uscito anche in versione spagnola (vedi qui), conta oltre 140.000 copie.

Ora al palmares del cantautore si aggiunge una nuova certificazione, il disco d’oro ottenuto lunedì 12 settembre con il brano lanciato per l’estate, Bandana. Un riconoscimento arrivato dal pubblico ancora più importante se si conta che gli unici singoli estivi dei ragazzi dell’ultima edizione di Amici ad aver raggiunto una certificazione sono stati il suo e quello del vincitore Luigi Strangis, Tienimi stanotte.

Anche l’album omonimo del cantautore è riuscito in un’annata difficile per il talent, ha superare quota 17.000 copie vendute. Meglio di lui solo il vincitore Luigi e il finalista Alex.

Queste le parole postate sui social unitamente ad una foto che lo ritrae neonato con la madre:

“Mamma ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni… Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente, ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti ma oggi per la terza volta hai ‘un figlio d’oro’. Un ringraziamento speciale a Sony Music“

Ora, in attesa di nuovi brani inediti, LDA è concentrato sui tre live previsti per il mese di dicembre: il 4 all’Atlantico di Roma, il 5 al Palapartenope di Napoli (data che ha subito un cambio di location per il grande numero di biglietti venduti) e il 7 dicembre ai Magazzini generali di Milano.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI