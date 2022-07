LDA per l’estate rilancia con la versione bachata, e in spagnolo, di “Quello che fa male”

LDA Quello che fa male versione in spagnolo in arrivo per la hit già certificata con il disco di platino, il brano di maggior successo dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Lo que mas no duele è il titolo.

Il cantautore ha collezionato milioni di stream negli scorsi mesi, cifre che gli hanno permesso di essere al momento il terzo artista di Amici 21 con più copie vendute dopo il vincitore Luigi Strangis e Alex.

LDA Quello che fa male versione in spagnolo in uscita

LO QUE MAS NOS DUELE sarà fuori per Columbia Records / Sony Music Italy da venerdì 29 luglio.

L’idea del rifacimento in spagnolo nasce dalla scoperta di una cover del brano stesso, realizzata da un fan e pubblicata su YouTube. Lo Que Mas Nos Duele, prodotto da Dabruk, che ha lavorato a numerosi remix in lingua spagnola, promette di trasmettere ed esaltare perfettamente la dolcezza e la lotta romantica della canzone originale.

Nel frattempo l’artista ha annunciato le prime date del suo tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD. Questi i tre speciali appuntamenti che vedranno LDA sul palco a dicembre 2022:

4 DICEMBRE 2022 – ATLANTICO LIVE – ROMA

5 DICEMBRE 2022 – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

7 DICEMBRE 2022 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

