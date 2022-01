Sanremo 2022: Aka 7even – Perfetta così. Significato, testo e autori del brano in gara al Festival

Aka 7even Perfetta così testo, significato e autori del brano in gara a Sanremo 2022.

Tra i debutti della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, proveniente dalla fucina di talenti di Maria de Filippi, Amici (edizione 2020/2021) c’è Aka 7even.

Luca, questo il suo vero nome, nell’ultimo anno ha conquistato il disco di platino con il suo album d’esordio, scritto un libro in cui racconta la sua vita tra la passione per la musica e il dramma del coma, e vinto il Best Italian Act agli MTVEmas.

Ad oggi l’artista ha conquistato un totale di sei dischi di platino.

AKA 7EVEN PERFETTA COSÌ SIGNIFICATO

In arrivo prossimamente.

ALBUM

Al momento non ci sono ancora comunicazioni riguardo all’uscita del secondo album del cantautore che, molto probabilmente uscirà tra febbraio e marzo 2022.

AKA 7EVEN PERFETTA COSÌ testo e autori

Il brano del giovane cantautore è stato composto da lui stesso con Vincenzo Colella per testo e da lui, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Luis Patriarca, nella musica.

“E sorridi

perché quando lo fai tu mi uccidi

i tuoi occhi, il tuo corpo, i vestiti

quelli miei che indossavi così

con te avevi una parte di me…”

Il testo completo del brano arriverà prossimamente.