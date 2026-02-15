LDA & Aka 7even a Sanremo 2026 con “Poesie clandestine”: testo e significato

LDA & Aka 7even sono in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Poesie clandestine.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Poesie clandestine – il significato della canzone

Nel brano Poesie clandestine, LDA & Aka 7even parlano di un amore intenso e viscerale, un sentimento profondo che può essere dedicato a molteplici esperienze o persone.

Racconta la difficoltà di due individui che, nonostante il legame forte, non riescono a unirsi completamente, restando sospesi tra desiderio e distanza.

Testo di “Poesie clandestine” – LDA & Aka 7even

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Poesie clandestine”

Autori e compositori: Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even). Alessandro Caiazza, Vito Petrozzino, Riccardo Romito, Francesco D’Alessio

Editori:

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

LDA & Aka 7even hanno annunciato un album in duo, Poesie clandestine, in uscita il 6 marzo per Columbia/Sony Music Italy.

IL TOUR

Al momento non sono ancora state annunciate nuove date live.

Quante volte LDA e Aka 7even hanno partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la seconda partecipazione al Festival per entrambi gli artisti.

LDA: 2023 – Se poi domani – 15° – BIG

Aka 7even: 2022 – Perfetta così – 13° – BIG

Il duetto di LDA & Aka 7even nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, LDA & Aka 7even si esibiranno con Tullio De Piscopo sulle note di Andamento lento.

Portata da Tullio De Piscopo a Sanremo 1988, è una piccola dichiarazione di stile: racconta con ironia e orgoglio un modo di stare al mondo “di pancia”, partenopeo, dove la calma non è pigrizia ma scelta.

Il brano mette in scena una quotidianità vissuta senza ansia da prestazione, quasi a tempo di bajon, contrapponendo la leggerezza del vivere “con i propri tempi” alla frenesia che corre sempre un passo avanti. È una canzone che sorride, ma sotto il sorriso c’è una filosofia molto chiara: non farsi trascinare dai ritmi degli altri.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 4½/10

Media voto della stampa: 5,16

Quando cantano LDA & Aka 7even a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro si esibiranno martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.