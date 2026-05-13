14 Maggio 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
Condividi su:
14 Maggio 2026

Welo e Anna Tatangelo trasformano l’estate in una “Notte Poetica”

Il brano mette insieme rap e melodia, dando vita a un unico racconto sonoro fatto di leggerezza, emozioni e notti da ricordare.

Interviste di Lorenza Ferraro
Intervista a Welo e Anna Tatangelo per il nuovo singolo "Notte Poetica"
Condividi su:

Dopo il successo di Emigrato (Italiano), jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026, e un anno vissuto tra nuove opportunità e grandi cambiamenti personali, Welo e Anna Tatangelo uniscono le forze in Notte Poetica, un brano estivo che fonde rap e melodia in modo spontaneo e naturale, facendo incontrare due mondi artistici differenti, accomunati però dalla stessa esigenza di autenticità e libertà espressiva.

Anna Tatangelo e Welo: due percorsi che si incontrano

Per Welo, gli ultimi 365 giorni hanno rappresentato un momento di forte crescita artistica e personale. Dalla partecipazione a Sanremo Giovani fino al successo crescente di Emigrato.

Il giovane artista guarda però già oltre: “Ogni obiettivo deve essere seguito da uno ancora più grande”.

Anna Tatangelo, invece, racconta di star vivendo una nuova fase della propria vita, con la maternità che ha inevitabilmente influenzato il suo modo di tornare in studio e vivere la musica.

Ed è proprio in questo momento di cambiamento che arriva Notte Poetica: una canzone che Anna definisce la colonna sonora perfetta di un’estate all’insegna della leggerezza.

La cover del nuovo singolo di Welo e Anna Tatangelo "Notte Poetica"

Una “Notte Poetica” da vivere fino all’alba: l’intervista a Welo e Anna Tatangelo

Nel corso dell’intervista, Welo e Anna riflettono anche sul significato del titolo del brano. Ed ecco che ogni fase della vita – spiegano – porta inevitabilmente con sé una “notte poetica”, fatta di emozioni, ricordi e canzoni che diventano colonne sonore di momenti speciali.

E se Notte Poetica dovesse diventare un film? Le visioni sono opposte, ma complementari: Anna immagina qualcosa nello stile di Notte Prima Degli Esami, tra emozioni e storie che si intrecciano, mentre Welo pensa a un viaggio più folle e libero, tra paura e delirio, a Las Vegas.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergersi nelle atmosfere estive di Welo e Anna Tatangelo.

All Music Italia

Articoli più letti

BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 1

BLANCO live 2026: Innamorato entra nella scaletta del tour a Milano
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 2

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Collage di foto di Pierdavide Carone e Martina Attili 3

Pierdavide Carone e Martina Attili si sposano: la proposta a sorpresa (video)
Il palco dell’Eurovision Song Contest 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna 4

Eurovision 2026, prima semifinale: qualificate ed eliminate. San Marino fuori dalla finale
Sal Da Vinci, Satoshi, Linda Lampenius e Pete Parkkonen, Akylas sul palco della prima semifinale dell’Eurovision 2026 5

Eurovision 2026, pagelle prima semifinale: sugli scudi la Grecia (8.5), deludente la Georgia (4)
Eurovision 2026 Logo. Annunciata la scaletta 6

Eurovision 2026 quote bookmaker dopo le prove: Sal Da Vinci sale al 2° posto, la Grecia crolla
Eurovision 2026 Logo. Annunciata la scaletta 7

Eurovision 2026, dove vedere la prima semifinale in TV e streaming: scaletta e orario
Gli allievi a rischio eliminazione nella semifinale del Serale di Amici 2026 8

Serale Amici 2026, semifinale: chi è l'eliminato del 9 maggio
Irama, foto promozionale del nuovo singolo "Cabana" in uscita il 15 maggio. 9

Irama torna con "Cabana": il nuovo singolo arriva il 15 maggio, un mese prima di San Siro
I Pinguini Tattici Nucleari in foto promozionale del nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, sei membri della band ritratti dall'alto su sfondo chiaro 10

Pinguini Tattici Nucleari, "Sorry Scusa Lo Siento" è il nuovo singolo dal 15 maggio: una favola gotica estiva

Cerca su A.M.I.