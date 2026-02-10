Welo canta la sigla di Sanremo 2026: “Emigrato (Italiano)” è il jingle ufficiale del Festival

Chi canta la sigla di Sanremo 2026? La risposta è Welo. Sarà infatti Emigrato, brano modificato nel testo e nel titolo diventato ora Emigrato (Italiano), il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026, la sigla che accompagnerà ogni serata della 76ª edizione della kermesse musicale più seguita d’Italia.

L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram dell’artista: Welo si esibisce con la sua band davanti alla Basilica di Santa Croce di Lecce quando una videochiamata di Carlo Conti interrompe la performance per confermare ufficialmente ciò che era stato promesso sul palco di Sanremo Giovani.

Emigrato (Italiano), la sigla di Sanremo 2026

Emigrato (Italiano) nasce come rielaborazione in chiave sanremese del singolo Emigrato e divroduce una scelta precisa: trasformare un brano personale nella sigla ufficiale di Sanremo 2026. La voce e la musica di Welo diventeranno così parte integrante del racconto televisivo del Festival.

Il jingle di Sanremo 2026 accompagnerà l’apertura e i momenti chiave di tutte le serate, rendendo Welo uno dei protagonisti trasversali dell’edizione, pur senza essere in gara.

Un jingle dal forte valore simbolico

Emigrato (Italiano) racconta il partire come necessità e non come sogno. Un tema che assume un valore ancora più forte diventando la sigla del Festival di Sanremo 2026. Una storia personale che si trasforma in racconto collettivo, dal Sud al palco dell’Ariston, dalla periferia al centro della scena musicale nazionale.

In questo senso, la scelta del jingle va oltre la musica e diventa un segnale identitario. Welo prende posizione, raccontando una realtà che esiste anche quando non è comodo ascoltarla.

La versione extended di Emigrato (Italiano), fuori per Island Records/Universal Music, sarà disponibile in esclusiva all’interno della Compilation del 76° Festival di Sanremo, in pre order dal 10 febbraio alle ore 12.00 e disponibile ovunque da venerdì 27 febbraio, in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana.

Da Sanremo Giovani al jingle ufficiale

Sanremo Giovani ha rappresentato un passaggio decisivo nel percorso di Welo, artista leccese classe 1999. Con Emigrato, pubblicato per Island Records, ha conquistato attenzione per autenticità e forza narrativa.

Pur non avendo avuto accesso alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, il suo percorso ha trovato una consacrazione ancora più significativa: cantare la sigla ufficiale di Sanremo 2026.

Una canzone che diventa simbolo e una storia che si fa suono ufficiale di un’Italia che cambia. A seguire il testo.

WELO – EMIGRATO (ITALIANO) – TESTO

Italiano spensierato, scanzonato

c’è Sanremo e lo guardo dal divano

