Max Pezzali in concerto in Europa e negli stadi nel 2026: tutte le date del tour MAX FOREVER

Il primo tour europeo di Max Pezzali e il ritorno negli stadi italiani nell’estate 2026

Max Pezzali concerti 2026 tour Europa e stadi
Max Pezzali chiude l’anno annunciando una novità importante sul fronte live: per la prima volta porterà il suo repertorio in concerto in Europa. Prima di tornare negli stadi italiani nell’estate 2026, l’artista partirà ad aprile con MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026, un tour speciale che attraverserà alcune delle principali città europee.

Il tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, rappresenta un nuovo capitolo nel percorso live di Max, che negli ultimi anni ha registrato una risposta costante e trasversale da parte del pubblico, anche fuori dai confini italiani.

Max Pezzali in concerto per la prima volta in Europa

Otto le date annunciate per aprile 2026, pensate come un viaggio musicale rivolto in particolare agli italiani residenti all’estero, ma non solo. Un’occasione per ritrovare dal vivo un repertorio che ha accompagnato intere generazioni, in un contesto più raccolto rispetto ai grandi show estivi.

«In questi anni sono stato travolto da un affetto incredibile da parte di tutti gli italiani, compresi quelli all’estero», racconta Max Pezzali. «Da qui nasce la decisione di portare la mia musica in Europa, incontrando dal vivo quel pubblico che ha dimostrato un sostegno così forte e costante nel tempo».

L’artista descrive il tour come un momento di festa e condivisione, un modo per “scaldare i motori” in vista della lunga maratona estiva negli stadi italiani.

MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026: le date

  • 14 aprile 2026 – Londra @ O2 Academy Brixton
  • 17 aprile 2026 – Ginevra @ Arena
  • 19 aprile 2026 – Zurigo @ Hallenstadion
  • 21 aprile 2026 – Bruxelles @ Forest National
  • 22 aprile 2026 – Parigi @ Zénith
  • 24 aprile 2026 – Koper @ Arena Bonifika
  • 27 aprile 2026 – Barcellona @ Razzmatazz 1
  • 28 aprile 2026 – Madrid @ La Riviera

Verso gli stadi: MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026

Conclusa la parentesi europea, da giugno 2026 Max Pezzali tornerà protagonista in Italia con MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026, una serie di 15 show negli stadi che riprenderanno e amplieranno il racconto live del suo percorso artistico.

  • Domenica 7 giugno 2026 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil (Data Zero – SOLD OUT)
  • Sabato 13 giugno 2026 – Torino @ Allianz Stadium (SOLD OUT)
  • Domenica 14 giugno 2026 – Torino @ Allianz Stadium
  • Venerdì 19 giugno 2026 – Napoli @ Stadio Maradona
  • Martedì 23 giugno 2026 – Roma @ Stadio Olimpico
  • Mercoledì 24 giugno 2026 – Roma @ Stadio Olimpico
  • Sabato 27 giugno 2026 – Bologna @ Stadio Dall’Ara
  • Domenica 28 giugno 2026 – Bologna @ Stadio Dall’Ara
  • Mercoledì 1 luglio 2026 – Messina @ Stadio F. Scoglio
  • Giovedì 2 luglio 2026 – Messina @ Stadio F. Scoglio
  • Domenica 5 luglio 2026 – Bari @ Stadio San Nicola
  • Mercoledì 8 luglio 2026 – Padova @ Stadio Euganeo
  • Giovedì 9 luglio 2026 – Padova @ Stadio Euganeo
  • Sabato 11 luglio 2026 – Milano @ Stadio San Siro
  • Domenica 12 luglio 2026 – Milano @ Stadio San Siro

Entrambi i tour sono organizzati e prodotti da Vivo Concerti.

