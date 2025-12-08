8 Dicembre 2025
di
Alberto Muraro
Interviste
Condividi su:
8 Dicembre 2025

Sanremo Giovani, Welo parla di Emigrato: “A volte è più difficile restare” (video intervista)

L'artista ci ha raccontato il messaggio del suo pezzo e ci ha parlato dell'enorme amore che ha per la sua città, Lecce

Interviste di Alberto Muraro
Welo, l'artista autore di Emigrato in gara a Sanremo Giovani 2025
Condividi su:

Martedì 9 dicembre Manuel Mariano, in arte Welo, tornerà ad esibirsi sul palco di Sanremo Giovani 2025 in occasione della semifinale del concorso che porterà due talenti a calcare il palco del teatro Ariston a febbraio nella sezione Nuove Proposte.

Dalla sua, l’artista ha un brano davvero molto interessante, intitolato Emigrato (Island Records/Universal), che racconta con originalità le difficoltà di dover decidere se rimanere legati alle proprie radici (come ha fatto il cantante) o se invece è meglio andarsene, alla ricerca di migliori opportunità.

Chi è Welo, l’artista di “Emigrato” a Sanremo Giovani 2025

Il brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 novembre, è una sorta di manifesto generazionale, un ritratto schietto di un’Italia complessa, dove l’assenza dello Stato rende la partenza una scelta necessaria più che un semplice sogno.

Il messaggio del pezzo è chiaro e risuona potente in una delle frasi chiave del brano: Emigrato perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato”.

Questa non è la narrazione romantica del Sud come cartolina, ma la cronaca di un luogo in cui si cresce in fretta e dove il talento, purtroppo, non sempre basta a garantire un futuro (“ed è questa una delle cose che più mi fa inca**are”, ci ha raccontato il cantautore). Ed è interessante che lui stesso abbia deciso di non lasciare la sua terra (“se divento famoso prendo anche mille aerei ma non mi sposto da Lecce”, ha commentato), considerando che in tempi non sospetti ha comunque avuto modo di avvicinarsi a una città come Milano, notoriamente considerata una El Dorado per chiunque faccia musica (e rap in particolare).

Welo (leccese doc, classe 1999) si è quindi voluto fare portavoce di una storia collettiva che parla di valigie chiuse in fretta e della sensazione che restare sia la vera, ardua impresa.

VIDEOINTERVISTA A WELO

All Music Italia ha intervistato l’artista per voi: ecco cosa ci ha raccontato su Emigrato, sul suo percorso a Sanremo Giovani 2025 e sulla sua terra, il Salento, luogo con un’identità culturale e musicale fortissima.

Credits immagine di copertina: Ufficio stampa HELP – PR & Media Relations

All Music Italia

Articoli più letti

Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 1

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Audizioni di Area Sanremo 2025 al Palafiori 2

Area Sanremo 2025 chi è Commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i vincitori
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 5

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 6

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 7

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Pagelle nuovi singoli italiani 5 dicembre 2025 con Laura Pausini, Thomas Raggi, Brunori SAS e Chiello – All Music Italia 8

Pagelle nuovi singoli 5 dicembre: Laura Pausini ritorna a... cantare, Geolier torna al rap crudo, Chiello prepara Sanremo
rob canta il suo inedito “Cento Ragazze” sul palco di X Factor 2025 9

X Factor 2025: rob trasforma una delusione d’amore in pop punk, il significato di “Cento Ragazze”
PierC Neve Sporca testo significato X factor 2025 10

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze

Cerca su A.M.I.