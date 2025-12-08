Sanremo Giovani, Welo parla di Emigrato: “A volte è più difficile restare” (video intervista)

Martedì 9 dicembre Manuel Mariano, in arte Welo, tornerà ad esibirsi sul palco di Sanremo Giovani 2025 in occasione della semifinale del concorso che porterà due talenti a calcare il palco del teatro Ariston a febbraio nella sezione Nuove Proposte.

Dalla sua, l’artista ha un brano davvero molto interessante, intitolato Emigrato (Island Records/Universal), che racconta con originalità le difficoltà di dover decidere se rimanere legati alle proprie radici (come ha fatto il cantante) o se invece è meglio andarsene, alla ricerca di migliori opportunità.

Chi è Welo, l’artista di “Emigrato” a Sanremo Giovani 2025

Il brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 novembre, è una sorta di manifesto generazionale, un ritratto schietto di un’Italia complessa, dove l’assenza dello Stato rende la partenza una scelta necessaria più che un semplice sogno.

Il messaggio del pezzo è chiaro e risuona potente in una delle frasi chiave del brano: “Emigrato perché qui lo Stato è sempre assente, ingiustificato”.

Questa non è la narrazione romantica del Sud come cartolina, ma la cronaca di un luogo in cui si cresce in fretta e dove il talento, purtroppo, non sempre basta a garantire un futuro (“ed è questa una delle cose che più mi fa inca**are”, ci ha raccontato il cantautore). Ed è interessante che lui stesso abbia deciso di non lasciare la sua terra (“se divento famoso prendo anche mille aerei ma non mi sposto da Lecce”, ha commentato), considerando che in tempi non sospetti ha comunque avuto modo di avvicinarsi a una città come Milano, notoriamente considerata una El Dorado per chiunque faccia musica (e rap in particolare).

Welo (leccese doc, classe 1999) si è quindi voluto fare portavoce di una storia collettiva che parla di valigie chiuse in fretta e della sensazione che restare sia la vera, ardua impresa.

VIDEOINTERVISTA A WELO

All Music Italia ha intervistato l’artista per voi: ecco cosa ci ha raccontato su Emigrato, sul suo percorso a Sanremo Giovani 2025 e sulla sua terra, il Salento, luogo con un’identità culturale e musicale fortissima.

Credits immagine di copertina: Ufficio stampa HELP – PR & Media Relations