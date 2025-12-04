Sanremo Giovani 2025, Soap si ritira. Il messaggio della cantautrice: “Per me questa è già una vittoria”

Soap ha scelto di ritirarsi, in accordo con il suo team di lavoro, da Sanremo Giovani 2025. La cantautrice non sarà quindi presente alla semifinale.

La voce aveva iniziato a circolare già nel pomeriggio di martedì, poco prima della registrazione della quarta puntata di Sanremo Giovani 2025. L’annuncio ufficiale è arrivato solo a notte inoltrata, direttamente dalla voce del conduttore Gianluca Gazzoli.

Al momento di proclamare i 12 semifinalisti che si sfideranno il 9 dicembre, Gazzoli ha letto soltanto 11 nomi. Ha poi chiarito che Soap, artista del roster Sugar Music e qualificata nella terza puntata, ha scelto di abbandonare la competizione per motivi personali.

Sanremo giovani 2025: le parole di soap

Poche ore dopo è stata la stessa cantautrice a parlarne pubblicamente attraverso una storia Instagram:

“Ho deciso di non proseguire la mia partecipazione a Sanremo Giovani. È una scelta presa dopo tante riflessioni sia personali che condivise con il mio team di lavoro e alle persone che mi vogliono bene. Sto affrontando un momento personale complesso e ho deciso di dedicare le mie energie a me stessa, allo spazio di cui ho bisogno e a un viaggio speciale che rimando da troppo tempo. Grazie a Carlo Conti e alla Rai per avermi accolto e supportato anche in questo momento. Grazie al mio Management e alla mia etichetta, sono felice di avervi al mio fianco.

Grazie a chi mi ha mostrato affetto, non vedo l’ora di ricambiarlo. Per me questa è già una vittoria.“

Buona vita, il brano con cui Soap era entrata nel cast, stava ottenendo risultati significativi sulle piattaforme: è infatti il nono brano più ascoltato tra i 24 in gara su Spotify dall’inizio della competizione e il quinto più utilizzato su TikTok (qui la classifica completa degli artisti di Sanremo Giovani 2025).

La semifinale del 9 dicembre si svolgerà quindi con 11 artisti. Resta da capire come verranno organizzati gli scontri, finora strutturati in duelli uno contro uno. Al momento, l’organizzazione non ha ancora comunicato eventuali modifiche al regolamento.