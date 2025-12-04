4 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Sanremo Giovani 2025: Filippucci domina Spotify, Seltsam vola su TikTok e La Messa travolge le radio

Un’analisi completa di tutti gli artisti tra streaming, passaggi radio e TikTok

Festival di Sanremo
Sanremo Giovani 2025 entra nella fase decisiva e, a pochi giorni dalla semifinale del 9 dicembre, vale la pena fotografare come stanno performando – davvero – i 24 brani (12 semifinalisti e 12 già eliminati) sulle tre piattaforme che oggi definiscono il mercato: Spotify, TikTok ed EarOne per quel che riguarda le radio.

I dati sono aggiornati al 4 dicembre 2025, alle ore 13:30.

Un’analisi trasversale che mostra un quadro molto più sfaccettato di quanto sembri in TV: alcuni progetti funzionano soprattutto in radio, altri crescono sui social più che in streaming, altri ancora stanno costruendo numeri in modo costante senza veri exploit virali.

Nota sull’utilizzo dei dati
I dati e le classifiche presenti in questo articolo sono frutto di un’elaborazione originale di All Music Italia basata su fonti ufficiali (Spotify, TikTok ed EarOne).
È vietata la riproduzione, anche parziale, senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.
Ogni utilizzo non autorizzato costituirà violazione della normativa sul diritto d’autore.

Spotify – La classifica completa degli stream

In testa con un distacco netto c’è Laguna di Nicolò Filippucci, che supera il mezzo milione di ascolti e si conferma il brano più forte in assoluto sulla piattaforma. Seguono Antonia con Luoghi perduti e SenzaCri con Spiagge, mentre Petit e Cmqmartina completano la Top 5.

Non si può non notare che i primi sette artisti della classifica dei più ascoltati su Spotify provengono tutti da un talent show ovvero Amici o X Factor. Il primo in classifica non appartenente a questa classifica è Seltsam.

Ecco i dati completi ricordandovi che Soap si è ritirata dalla competizione. In grassetto trovate invece i semifinalisti ancora in gara.

  1. Laguna – Nicolò Filippucci – 584.713
  2. Luoghi perduti – Antonia – 317.490
  3. Spiagge – Senza Cri – 238.346
  4. Un bel casino – Petit – 201.477
  5. Radio Erotika – Cmqmartina – 158.537
  6. Sottovoce – Mimì – 146.451
  7. Mattone – Angelica Bove – 133.913
  8. Scusa mamma – Seltsam – 88.832
  9. Buona vita – Soap – 77.510
  10. Mon amour – Principe – 52.382
  11. Ullalà – Occhi – 45.639
  12. Inizialmente tu – Jeson – 43.062
  13. Maria – La Messa – 33.453
  14. Mademoiselle – Disco Club Paradiso – 30.034
  15. Fenomenale – Joseph – 28.905
  16. Ddoje criature – Deddè – 28.386
  17. Cupido – Caro Wow – 25.755
  18. Amico lontano – Lea Gavino – 16.562
  19. Emigrato – Welo – 14.287
  20. Pizza americana – AMSI – 10.213
  21. Nuntannamurà – Cainero – 10.054
  22. Bacio piccolino – Renato D’Amico – 4.995
  23. Ego – Xhovana – 4.713
  24. Finché dura – Eyeline – 4.233

Se volete continuare scoprendo chi domina in radio e su TikTok cliccate in basso su continua.

Continua

All Music Italia

