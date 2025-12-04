Sanremo Giovani 2025: Filippucci domina Spotify, Seltsam vola su TikTok e La Messa travolge le radio

Sanremo Giovani 2025 entra nella fase decisiva e, a pochi giorni dalla semifinale del 9 dicembre, vale la pena fotografare come stanno performando – davvero – i 24 brani (12 semifinalisti e 12 già eliminati) sulle tre piattaforme che oggi definiscono il mercato: Spotify, TikTok ed EarOne per quel che riguarda le radio.

I dati sono aggiornati al 4 dicembre 2025, alle ore 13:30.

Un’analisi trasversale che mostra un quadro molto più sfaccettato di quanto sembri in TV: alcuni progetti funzionano soprattutto in radio, altri crescono sui social più che in streaming, altri ancora stanno costruendo numeri in modo costante senza veri exploit virali.

Spotify – La classifica completa degli stream

In testa con un distacco netto c’è Laguna di Nicolò Filippucci, che supera il mezzo milione di ascolti e si conferma il brano più forte in assoluto sulla piattaforma. Seguono Antonia con Luoghi perduti e SenzaCri con Spiagge, mentre Petit e Cmqmartina completano la Top 5.

Non si può non notare che i primi sette artisti della classifica dei più ascoltati su Spotify provengono tutti da un talent show ovvero Amici o X Factor. Il primo in classifica non appartenente a questa classifica è Seltsam.

Ecco i dati completi ricordandovi che Soap si è ritirata dalla competizione. In grassetto trovate invece i semifinalisti ancora in gara.

Laguna – Nicolò Filippucci – 584.713 Luoghi perduti – Antonia – 317.490 Spiagge – Senza Cri – 238.346 Un bel casino – Petit – 201.477 Radio Erotika – Cmqmartina – 158.537 Sottovoce – Mimì – 146.451 Mattone – Angelica Bove – 133.913 Scusa mamma – Seltsam – 88.832 Buona vita – Soap – 77.510 Mon amour – Principe – 52.382 Ullalà – Occhi – 45.639 Inizialmente tu – Jeson – 43.062 Maria – La Messa – 33.453 Mademoiselle – Disco Club Paradiso – 30.034 Fenomenale – Joseph – 28.905 Ddoje criature – Deddè – 28.386 Cupido – Caro Wow – 25.755 Amico lontano – Lea Gavino – 16.562 Emigrato – Welo – 14.287 Pizza americana – AMSI – 10.213 Nuntannamurà – Cainero – 10.054 Bacio piccolino – Renato D’Amico – 4.995 Ego – Xhovana – 4.713 Finché dura – Eyeline – 4.233

