Sanremo Giovani 2025, Seltsam presenta “Scusa Mamma”: “Sogno di duettare con Giorgia sul palco dell’Ariston”

Già disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download, Scusa Mamma (Honiro Label / ADA Music Italy / Warner Music Italy) è il brano con cui Seltsam si esibirà martedì 2 dicembre sul palco di Sanremo Giovani 2025, nel tentativo di staccare uno dei due pass per il Festival di Sanremo 2026.

Il brano è un abbraccio in musica, una richiesta di perdono e, allo stesso tempo, un modo per dire grazie, con la voce di chi non ha paura nel mostrarsi profondamente umano.

Un gesto – quello di Seltsam – a tratti rivoluzionario, che trasforma due semplici parole in un puro atto d’amore, raccontando una quotidianità speciale nella sua semplicità, fatta di piccole sfide, sogni e momenti in cui ci si riscopre anche fragili.

“Certe volte nel mondo dei grandi ci si dimentica come si fanno le divisioni in colonna, anche se si è abituati a risolvere equazioni tutto il giorno. Certe volte nel mondo dei grandi, per inseguire grandi traguardi, ci si dimentica che l’unico modo per sentirci al sicuro è grazie alla mano di mamma“, racconta Seltsam a proposito del brano.

Poi, aggiunge: “Per tutte quelle volte in cui, pensando alle cose futili del mondo dei grandi, mi sono dimenticato di darti un abbraccio, che per te voleva dire il mondo: scusa mamma, te lo so chiedere solo con una canzone“.

SANREMO GIOVANI 2025: SELTSAM, “SCUSA MAMMA” – L’INTERVISTA

Ai nostri microfoni Seltsam ci ha parlato di Scusa Mamma e di questo nuovo capitolo del suo percorso artistico, ma anche e soprattutto dell’importanza di coltivare i rapporti umani:

“Io ho deciso di basare tutta la mia carriera sul cercare di essere il più umano possibile. È necessario smettere di credersi supereroi”.

Poi, gli abbiamo chiesto quali parole – oltre a GRAZIE e SCUSA – gli piacerebbe ascoltare più spesso e lui ci ha risposto: “Come stai?“, anche se il problema è che “le persone fanno fatica a dire realmente come stanno“.

Infine, Seltsam ci ha confidato di avere un grande sogno: duettare con Giorgia sulle note di Roma nun fa’ la stupida stasera al Festival di Sanremo, nella serata dedicata alle cover e ai duetti.

Qui, a seguire, la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Seltsam.