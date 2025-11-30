Sanremo Giovani 2025, Seltsam presenta “Scusa Mamma”: “Sogno di duettare con Giorgia sul palco dell’Ariston”

Già disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download, Scusa Mamma (Honiro Label / ADA Music Italy / Warner Music Italy) è il brano con cui Seltsam si esibirà martedì 2 dicembre sul palco di Sanremo Giovani 2025, nel tentativo di staccare uno dei due pass per il Festival di Sanremo 2026.
Il brano è un abbraccio in musica, una richiesta di perdono e, allo stesso tempo, un modo per dire grazie, con la voce di chi non ha paura nel mostrarsi profondamente umano.
Un gesto – quello di Seltsam – a tratti rivoluzionario, che trasforma due semplici parole in un puro atto d’amore, raccontando una quotidianità speciale nella sua semplicità, fatta di piccole sfide, sogni e momenti in cui ci si riscopre anche fragili.
“Certe volte nel mondo dei grandi ci si dimentica come si fanno le divisioni in colonna, anche se si è abituati a risolvere equazioni tutto il giorno. Certe volte nel mondo dei grandi, per inseguire grandi traguardi, ci si dimentica che l’unico modo per sentirci al sicuro è grazie alla mano di mamma“, racconta Seltsam a proposito del brano.
Poi, aggiunge: “Per tutte quelle volte in cui, pensando alle cose futili del mondo dei grandi, mi sono dimenticato di darti un abbraccio, che per te voleva dire il mondo: scusa mamma, te lo so chiedere solo con una canzone“.
SANREMO GIOVANI 2025: SELTSAM, “SCUSA MAMMA” – L’INTERVISTA
Ai nostri microfoni Seltsam ci ha parlato di Scusa Mamma e di questo nuovo capitolo del suo percorso artistico, ma anche e soprattutto dell’importanza di coltivare i rapporti umani:
“Io ho deciso di basare tutta la mia carriera sul cercare di essere il più umano possibile. È necessario smettere di credersi supereroi”.
Poi, gli abbiamo chiesto quali parole – oltre a GRAZIE e SCUSA – gli piacerebbe ascoltare più spesso e lui ci ha risposto: “Come stai?“, anche se il problema è che “le persone fanno fatica a dire realmente come stanno“.
Infine, Seltsam ci ha confidato di avere un grande sogno: duettare con Giorgia sulle note di Roma nun fa’ la stupida stasera al Festival di Sanremo, nella serata dedicata alle cover e ai duetti.
Qui, a seguire, la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Seltsam.