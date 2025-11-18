Sanremo Giovani 2025: Seltsam domina TikTok, Nicolò Filippucci cresce su Spotify. I primi segnali dalla gara

Sanremo Giovani 2025. Dopo la prima puntata, andata in onda lo scorso martedì, e in attesa della seconda, in onda stasera, 22 dei 24 brani in gara sono già stati lanciati. Scopriamo come stanno andando sulle due principali piattaforme usate dai giovani, TikTok e Spotify

A gara ancora aperta iniziano ad emergere i primi segnali su quali brani di Sanremo Giovani 2025 stanno girando meglio sulle piattaforme. Un termometro prezioso per capire quali progetti stiano arrivando davvero al pubblico, ben prima della finale.

Sanremo Giovani 2025: chi sta già vincendo su TikTok e Spotify

Se i 24 artisti in gara hanno tutti debuttato con un brano originale, due soli progetti non sono ancora stati pubblicati sulle piattaforme: quelli di Xelo e Caro Wow. Questo rende il confronto parziale, ma comunque indicativo di ciò che sta accadendo sul pubblico “reale”, quello di TikTok e delle piattaforme streaming.

Due nomi, in particolare, stanno mostrando un passo in avanti evidente: Seltsam e Nicolò Filippucci. Il primo domina su TikTok; il secondo cresce con costanza su Spotify.

CLASSIFICA SUONI TIKTOK

Seltsam – Scusa Mamma 1640 suoni Senza Cri – Spiagge 176 suoni Nicolò Filippucci – Laguna 142 suoni Petit – Un Bel Casino 139 suoni Cainero – Nuntannammurà 122 suoni Jeson – Inizialmente Tu 84 suoni Antonia – Luoghi Perduti 61 suoni

Gli altri: sotto i 50 suoni ad oggi.

Seltsam: il caso TikTok dell’anno?

Il dato sorprendente è l’esplosione di Seltsam, che supera di oltre dieci volte il numero di suoni del secondo classificato. Una distanza abissale, soprattutto considerando che non si è ancora esibito sul palco di Sanremo Giovani e che i tre nomi che lo seguono sono tutti ex Amici di Maria De Filippi.

Un comportamento, quello di Scusa mamma, che ricorda da vicino quello dell’outsider dello scorso anno, Settembre, arrivato in gara con un brano già virale e poi vincitore con Vertebre. Anche in quel caso, TikTok aveva anticipato ciò che sarebbe accaduto sul palco: numeri alti, un’identità forte e un pubblico già attivo ben prima del televoto.

Seltsam potrebbe replicare quel percorso? È presto per dirlo, ma la dinamica iniziale — viralità organica, numeri sproporzionati rispetto ai colleghi, trend audio in crescita — è molto simile.

CLASSIFICA STREAMING SPOTIFY

Nicolò Filippucci – Laguna 185.731 streams Antonia – Luoghi Perduti 102.507 streams Senza Cri – Spiagge 70.104 streams cmqmartina – Radio Erotika 52.763 streams Mimì – Sottovoce 52.156 streams Petit – Un Bel Casino 45.647 streams Soap – Buona Vita 40.518 streams Angelica Bove – Mattone 26.861 streams Seltsam – Scusa Mamma 20.326 streams

Gli altri: sotto i 20.000 streams.

Filippucci guida Spotify con un andamento “da lungo periodo”

Se TikTok premia la velocità, su Spotify emerge un altro profilo: Nicolò Filippucci. Laguna non ha avuto un’esplosione improvvisa, ma sta crescendo con continuità giorno dopo giorno, un comportamento più vicino a quello dei progetti che durano nel tempo. È attualmente il brano più ascoltato tra i 24 di Sanremo Giovani.

Accanto a lui, Antonia e Senza Cri mostrano numeri solidi che non dipendono dal virale ma da un ascolto reale: playlist, passaparola e uno zoccolo duro già ben definito. Va detto che, a differenza di TikTok, su Spotify esiste una playlist ufficiale di Sanremo giovani e i più ascoltati sono infatti quelli che occupano le prime dieci posizioni in questa playlist.

In attesa della seconda puntata

Con la seconda serata in onda questa sera, il quadro potrebbe cambiare. Ma i primi numeri ci dicono già molto: Seltsam e Filippucci sono attualmente i due artisti che stanno generando più movimento, ciascuno nel proprio ecosistema.

I brani di Xelo e Caro Wow, gli unici non ancora pubblicati, restano per ora fuori dai dati.