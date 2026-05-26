26 Maggio 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
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26 Maggio 2026

Mew, “Vaffa*Amore”: testo e significato della revenge song pop fuori il 29 maggio

News di Massimiliano Longo
Mew nella foto promo del nuovo singolo Vaffa Amore, sfondo rosa
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Testo e significato di Vaffa*Amore, il nuovo singolo di Mew, in uscita venerdì 29 maggio per EMI Records / Universal Music.

Dopo l’esperienza ad Amici, il passaggio a Sanremo Giovani e la pubblicazione del primo EP Quando nessuno ci vede, Mew torna con un brano che cambia tono e direzione rispetto alle venature dark dei suoi pezzi precedenti. Vaffa*Amore è una revenge song dichiarata, pop, sfacciata, costruita su un ritornello pensato per restare in testa.

MewVaffa*Amore: il significato del brano

Vaffa*Amore è un brano pop che segna un cambio di sonorità per la cantautrice 26enne.Mew Si lascia indietro l’estetica più dark che aveva caratterizzato l’EP precedente e abbraccia un linguaggio più diretto, più ironico, più liberatorio. Il testo richiama l’archetipo della classica revenge song, ma senza perdere il tocco glamour e affilato che Mew ha costruito sin dai primi singoli.

A spiegare il pezzo è la stessa Mew:

“È un brano molto diretto, che mescola rabbia, nostalgia e ironia: da una parte vuoi allontanare una persona, dall’altra sai che certe emozioni sono difficili da dimenticare. Volevo raccontare quel momento in cui provi a scegliere te stessa, anche se non è facile, e capisci che pure gli errori sentimentali ti insegnano qualcosa.

La parola vaffanculo è brutale ma sincera. Può essere sinonimo di rabbia ma anche di affetto a volte. Mi sembrava la cosa più vera da dire e poi ogni tanto gridare quella parola può essere talmente liberatorio da diventare piacevole.”

Il titolo, costruito con l’asterisco al posto della “c”, non è solo un trucco grafico per aggirare la censura social: è anche il segnale di un brano che vuole stare a metà strada tra il gesto provocatorio e l’autoironia. La rabbia non come urlo solitario, ma come scelta consapevole.

La canzone del “vaffa” non è una canzone di chiusura, è una canzone di passaggio.

Copertina del singolo Vaffa Amore di Mew con due mani tatuate che formano un cuore su sfondo rosa

Il testo di Vaffa*Amore

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Vaffa*Amore” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 29 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Vaffa*Amore
Artista: Mew
Etichetta: Universal Music
Data di uscita: venerdì 29 maggio 2026

Mew, dal percorso ad Amici al nuovo singolo

Il nome di Mew è entrato nell’immaginario di una larga fetta del pubblico italiano grazie all’esperienza ad Amici e al successivo passaggio a Sanremo Giovani. La pubblicazione del primo EP Quando nessuno ci vede ha consolidato un linguaggio dark pop che la stampa di settore aveva accolto positivamente. Con Vaffa*Amore, Mew sposta volutamente l’asse, restituendo un’artista che ha voglia di provare colori diversi senza tradire l’identità di partenza.

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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