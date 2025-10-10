10 Ottobre 2025
mew, “Quando nessuno ci vede”: un debutto dark-pop che sussurra le verità che non si dicono

Dopo "Posatenebre" e "Buia" fuori il promo progetto per EMI Records

mew primo piano promozionale fotografato da Simone Biavasi
Quando nessuno ci vede è il titolo del primo EP di mew, in uscita il 10 ottobre 2025 per EMI Records. Sei canzoni nate nell’ombra per urlare quello che non si dice mai ad alta voce. Un debutto dark-pop che scava nel profondo dell’animo umano tra fragilità, consapevolezza e rinascita.

Sei storie da sussurrare al buio per chi vive di nascosto, per chi brucia tutta la vita quando nessuno lo vede”, racconta mew.

La sua musica nasce in un ambiente intimo, casalingo, dove ogni suono diventa confessione e libertà. “Crescendo ho capito che ci sono luoghi dove possiamo toglierci tutto: maschere, aspettative, ruoli sociali. La mia stanza è sempre stata quel posto, il mio rifugio ma anche uno specchio. È quando nessuno mi vede che sono io per davvero, ed è da lì che nascono le parole che non riesco a dire e le melodie che mi salvano”.

Un manifesto di autenticità che si traduce in sei tracce capaci di alternare intensità, malinconia e leggerezza. Un piccolo viaggio dentro sé stessi, dove la voce di mew diventa guida e confessione.

Se volete scoprire i brani del disco canzone per canzone cliccate in basso su continua.

