Testo e significato di Partenope, il nuovo singolo di Merk & Kremont feat. Serena Brancale e The Kolors, in uscita il 5 giugno 2026 per Atlantic Records/Warner Music Italy.

Il brano segna il ritorno del duo formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona con una collaborazione che riunisce tre realtà molto presenti nella musica italiana degli ultimi anni. Da una parte la dimensione dance ed elettronica di Merk & Kremont, dall’altra il funk-pop dei The Kolors e la vocalità di Serena Brancale.

Al centro del pezzo c’è il richiamo a Partenope, figura legata al mito di Napoli che qui diventa il simbolo di un immaginario fatto di mare, notti d’estate, libertà e sonorità mediterranee. Un tema che si riflette anche nella produzione, costruita tra basso funk, chitarre disco e percussioni dal sapore meridionale.

Merk & Kremont – Partenope : il significato del brano

Il significato di Partenope ruota attorno a un’idea di estate vissuta come spazio di incontro, leggerezza e condivisione. Il titolo richiama direttamente Napoli e la sua tradizione culturale, ma nel racconto del brano il riferimento si allarga fino a rappresentare un immaginario più universale.

Secondo quanto raccontato dagli artisti, la canzone nasce dall’incontro tra influenze funk, soul e mediterranee, con l’obiettivo di costruire una traccia pensata per il ballo ma fortemente legata alle proprie radici.

“Partenope nasce dalla nostra passione per il sound partenopeo, tra funk, soul e sonorità mediterranee. Avere Serena Brancale & The Kolors al nostro fianco è per noi una grande soddisfazione, dato il loro enorme talento ed energia”.

La componente musicale sembra avere un ruolo centrale nell’identità del brano. La produzione punta infatti su elementi che richiamano la disco-funk italiana e le grandi hit estive del passato, cercando un equilibrio tra energia da club e riferimenti alla tradizione sonora del Sud Italia.

Anche The Kolors hanno sottolineato il carattere collettivo del lavoro svolto in studio.

“Tutto ciò che veniva fuori nella fase creativa in studio metteva d’accordo tutti all’istante. Ogni fraseggio, ogni colpo di batteria, ogni nota di chitarra, di basso, percussioni ecc… era come se fossimo una big band! Un grande tuffo nel funk ispirato alla Partenope che amiamo da sempre!”

Per Serena Brancale, invece, il legame con il mare e con il Sud rappresenta uno degli aspetti più riconoscibili del progetto.

“Sono molto entusiasta di Partenope, una canzone che fin dal primo ascolto mi diverte e mi ricorda il mio mare in Puglia e tutte le emozioni che porta con sé. Sono felice di aver scritto questo pezzo insieme ai ragazzi. Trovo che Partenope sia un brano pieno di energia e voglia d’estate, capace di mettere tutti di buon umore!”

Il testo di Partenope

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Partenope” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 5 giugno 2026, giorno di uscita del singolo.

Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors costruiscono attorno a Partenope un immaginario che unisce funk, disco e suggestioni mediterranee. Un brano che sembra puntare più sull’energia collettiva e sul richiamo al mare e all’estate che su una narrazione lineare, trasformando il riferimento alla città di Napoli in un simbolo aperto e condiviso.

Crediti del brano

Titolo: Partenope

Artista: Merk & Kremont feat. Serena Brancale & The Kolors

Etichetta: Atlantic Records / Warner Music Italy

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Foto: Paolo Modugno