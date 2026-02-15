15 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
15 Febbraio 2026

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con “Voilà”: testo e significato

Autori, editori, duetto cover, album e tour: tutti i dettagli

Artista del mese di All Music Italia
Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2026
Condividi su:

Elettra Lamborghini è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Voilà.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Voilà – il significato della canzone

Nel brano Voilà, si balla, bisogna muovere il bumbum (come dice la cantante nella presentazione) e lasciarsi andare: un po’ di allegria non fa male, anzi serve a sciogliere i pensieri, a ridere di più e a ricordarsi che la leggerezza è una forma di libertà.

Testo di “Voilà” – Elettra Lamborghini

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Voilà”

Autori e compositori: Andrea Bonomo, Edwyn Roberts, Pietro Celona
Editori:
Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non è stato ancora annunciato un nuovo album della cantante ne un nuovo tour.

Quante volte Elettra Lamborghini ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la seconda partecipazione al Festival per Elettra Lamborghini.

  • 2020 – Musica (e il resto scompare) – 21° – BIG

Il duetto di Elettra Lamborghini nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini si esibirà con le iconiche Las Ketchup e ci farà ballare sulle note della super hit Aserejè.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 5/10

Media voto della stampa: 5

Quando canta Elettra Lamborghini a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

 

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 13 febbraio 2026: pagelle e voti ai nuovi singoli italiani 1

New Music Friday 13 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Prima di Sanremo mezzo disastro, per fortuna ci sono Jacopo Sol ed EroCaddeo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica 3

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 4

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
New Music Friday 13 febbraio: singoli più attesi settimana 7/2026 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 13 febbraio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Irama, dieci anni di carriera dal primo album del 2016 7

Irama, dieci anni di carriera: dal debutto con “Cosa resterà” al salto definitivo di Antologia della vita e della morte
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 8

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Madame durante una sessione in studio mentre lavora al nuovo album in uscita nel 2026 9

Madame e la data del nuovo album: “Porta sfiga e mi piace”
Wax nell’anteprima del singolo Nessuno qui è chi dovrebbe essere 10

Wax torna con un nuovo singolo: dal testo emergono possibili riferimenti ad Angelina Mango

Cerca su A.M.I.