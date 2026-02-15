Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con “Voilà”: testo e significato

Elettra Lamborghini è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Voilà.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Voilà – il significato della canzone

Nel brano Voilà, si balla, bisogna muovere il bumbum (come dice la cantante nella presentazione) e lasciarsi andare: un po’ di allegria non fa male, anzi serve a sciogliere i pensieri, a ridere di più e a ricordarsi che la leggerezza è una forma di libertà.

Testo di “Voilà” – Elettra Lamborghini

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Voilà”

Autori e compositori: Andrea Bonomo, Edwyn Roberts, Pietro Celona

Editori:

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non è stato ancora annunciato un nuovo album della cantante ne un nuovo tour.

Quante volte Elettra Lamborghini ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la seconda partecipazione al Festival per Elettra Lamborghini.

2020 – Musica (e il resto scompare) – 21° – BIG

Il duetto di Elettra Lamborghini nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini si esibirà con le iconiche Las Ketchup e ci farà ballare sulle note della super hit Aserejè.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 5/10

Media voto della stampa: 5

Quando canta Elettra Lamborghini a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.